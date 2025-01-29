Bir ülke daha Türkiye'den SİHA satın alıyor - Son Dakika
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Dünya

Bir ülke daha Türkiye'den SİHA satın alıyor

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Türkiye, silahlı insansız hava aracı (SİHA) alanında küresel ayak izini arttırmaya devam ediyor. Asya'dan Afrika'ya birçok ülke Türkiye'den SİHA satın alırken yeni bir ülke daha sıraya girdi. Özbekistan'ın SİHA alım için sözleşme imzaladığı bildirildi.

29.01.2025 15:07  Güncelleme: 15:23
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Türkiye Dünya'da SİHA üretimi alanında sayılı ülkelerden birisi olarak göze çarpıyor. Özellikle Bayraktar TB2 ile başlayan Türk SİHA'sı furyası AKINCI, ANKA, AKSUNGUR, KIZILELMA ve ANKA 3 ile iyice pekişerek dünya orduları için envanterine katmak istedikleri güç çarpanı olarak devam ediyor. Söz konusu hava araçları her geçen gün Türk Savunma Sanayi şirketleri tarafından daha yüksek yerlilik oranı ile üretilmeyi devam ediyor.

ÖZBEKİSTAN'TAN TALEP VAR

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), ANKA SİHA ihracatı için Özbekistan ile sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında teslimatların, yakın gelecekte başlaması planlanıyor. Böylelikle şu ana kadar TUSAŞ, 7 ülkeye ANKA ve 4 ülkeye ise AKSUNGUR SİHA ihracatı gerçekleştirmiş oldu.

ANKA'yı tercih eden ülkeler arasında; Cezayir, Kazakistan, Tunus, Malezya, Endonezya ve Çad da bulunuyor. Öte yandan Türkiye'de ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve bazı özel birimler tarafından ANKA ile AKSUNGUR aktif olarak kullanılıyor.

Bir ülke daha Türkiye\'den SİHA satın alıyor

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Özbekistan, Teknoloji, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Afrika, Dünya, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir ülke daha Türkiye'den SİHA satın alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Reis 13:
    3ncu sınıf ihasi en çok üçüncü sınıf ülkelerden talep var normaldir 307 96 Yanıtla
    serdar aksakal:
    aq malı 0 0
    Vahit Demirci:
    saman var saman senin gibilere chp li 0 0
  • Kenan KODALAK:
    HEYKEL ALMAYACAKLAR MI 56 277 Yanıtla
    zoro beyi:
    Ev kirası maaşı geçti iha sattikca demi Kenan 0 0
  • Sk 06:
    Türkiye değil Bayraktar dan alıyor özel şirket orası para ile satıyor al kızı ver parayı 23 15 Yanıtla
  • or ac:
    Savaş gücü bir devletin tüm ayaklarının güçlü olması demektir. Ekonomi ve Ticaret dahi savaş gücü üzerinden şekillendiği görülmektedir. Şimdi.., gelecek yapay zeka, çip, uzay ve robotik yazılım üzerinde çalışma yapmak değil, İVEDİ ön safhalara geçmek istikbal ve istiklalin yegane temelidir. 24 3 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Damarlar parayı koyacak yer bırakmadı zenginlestikce zenginlestiler allah olmayana da versin 10 11 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    özbekistanın borcunu sildik geçende bedava ister onlar tayyip abi diyip:)) 12 8 Yanıtla
  • Feti2323:
    zoruna gidenin aa gitsin 15 2 Yanıtla
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