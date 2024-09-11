ABD, Rusya-İran İşbirliğine Yaptırım Uygulayacak

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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'nın İran'dan yeni balistik füzeler aldığını söyledi. ABD ve Avrupa, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da kullanabileceğini söylediği silahların tedarikine karşılık olarak İran'a yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. İki bakanın düzenlediği basın toplantısında Blinken, Rusya'nın İran'dan yeni balistik füzeler aldığını açıkladı. İran'ın bu hamlesinin Ukrayna ve Rusya arasındaki denge açısından büyük önem taşıdığını belirten Blinken, bu hamlenin ABD ve Avrupa'nın İran'a yeni yaptırımlar uygulamasına yol açtığını ve yeni reformist İran hükümeti ile Batı arasında bir yakınlaşma ihtimaline kapıyı kapatmış olduğunu vurguladı.

"Rusya ile İran arasında artan iş birliği Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor"

Blinken, toplantıda, Ukrayna'nın Rusya topraklarında kullanmak üzere uzun menzilli füzelerin kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması talebini desteklemenin önündeki engelleri vurguladı. Blinken, İran füzelerinin tedarikinin, Rusya'nın cephaneliğinin daha büyük bir kısmını Ukrayna'daki cephe hattından daha uzak hedefler için kullanmasını sağlayacağını söyleyerek, "Bu gelişme ve Rusya ile İran arasında artan iş birliği Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor ve İran'ın istikrarsızlaştırıcı etkisinin Orta Doğu'nun çok ötesine uzandığını gösteriyor" dedi.

"Rusya ve İran, nükleer konularında teknoloji paylaşımı yapıyor"

Rusya'nın İran'la nükleer konular da dahil olmak üzere teknoloji paylaşımı da yaptığını belirten Blinken, düzinelerce Rus askeri personelinin, İran'da 19 ila 75 mil menzile sahip, 150 kg savaş başlığı taşıyabilen Fath-360 füzesinin kullanımı konusunda eğitim aldığını bildirdi. Blinken, yeni İran hükümetinin Batı ile yeni bir ilişki istediği yönündeki iddialara karşı çıkarak şunları söyledi:

"İran'ı bu adımı atmasının dramatik bir tırmanma anlamına geleceği konusunda özel olarak uyardık. Rusya şimdi bu balistik füzelerin sevkiyatını aldı ve muhtemelen birkaç hafta içinde bunları Ukrayna'da Ukraynalılara karşı kullanacak.

İran'ın yeni cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanı defalarca Avrupa ile ilişkilerini düzeltmek istediklerini söylediler. Yaptırımların hafifletilmesini istiyorlar. Bu gibi istikrarsızlaştırıcı eylemler tam tersini sağlayacaktır."

Blinken ve Lammy, Kiev'de Zelensky ile görüşecek

Blinken ve Lammy bugün (11 Eylül) Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bildirilen bu ziyaret kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna savunmasına daha fazla destek sağlanması için üst düzey Ukraynalı yetkililerin de katılacağı bir toplantı düzenlenecek.

Ukrayna Başbakanlık İdaresi Başkanı Yermak: "İran'a yaptırım uygulamak yeterli değil"

Ukrayna Başbakanlık İdaresi Başkanı Andriy Yermak, İran'a yaptırım uygulamanın yeterli olmadığını ve Kiev'in Rusya'nın daha derinlerine saldırmak için izne ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın kendini savunmak için ABD tarafından sağlanan füzeleri sınırdan Rusya'ya ateşlemesine izin vermiş ancak çatışmayı daha da tırmandırma endişesiyle mesafeyi büyük ölçüde sınırlamıştı.

Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın uzun menzilli silah kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırıp kaldırmayacağı sorulduğunda, yönetiminin "şu anda bunun üzerinde çalıştığına" işaret etti.

Biden'dan Ukrayna'ya, Rusya'da uzun menzilli füze kullanımına izin çıkabilir

Blinken ve Lammy'nin basın toplantısının hemen ardından Biden, yaptığı açıklamada, Washington'ın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzelerini kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırabileceği sinyalini verdi. Buna göre, Ukrayna'nın ABD tarafından gönderilen silahlara getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi yönündeki tekrarlanan talepleri yerine getirilmiş olacak.

Rusya'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce kısıtlamaların kaldırılması halinde "çok ciddi sorunların" olabileceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

3 Avrupa ülkesinden İran'a yaptırım

Almanya, Fransa ve İngiltere, yaptıkları ortak açıklamada, İran'ın bu hamlesini kınayarak, bunun İran ve Rusya tarafından Avrupa'nın güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti. 3 Avrupa ülkesi, İran'ın sivil havayolu şirketi Iranair'in Avrupa'dan men edilmesini de içeren yaptırımları açıkladı.

İran ise bu hafta BM Genel Sekreteri António Guterres'e gönderdiği resmi bir mektupla silahları Rusya'ya temin ettiğini yalanlamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani, İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarının İran'a hava hizmetleri sağlanmasına yönelik ikili anlaşmaların iptali ve Ukrayna-Rusya savaşına müdahale iddiası bahanesiyle İranAir'e yaptırım uygulanmasına ilişkin açıklamaları kınadı.

İran ve Rusya arasında güvenlik konularında devletlerarası anlaşma

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, BRICS ve BRICS+ güvenlik konularından sorumlu üst düzey temsilciler toplantısı çerçevesinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Akbar Ahmadian ile bir araya geldi.

Moskova ile Tahran arasında yeni bir devletle rarası çerçeve anlaşmasının üst düzeyde imzalanması öncesinde Rusya'nın iç prosedürleri tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Şoygu, "Güvenlik konseylerimiz arasındaki iş birliğini genişletmeye hazırız. Üst düzey anlaşmaların pratikte uygulanmasına ilişkin konuları takip etmeye devam ediyoruz. Yakında yeni bir devletler arası çerçeve anlaşması imzalamayı umuyoruz ve Rusya ve İran devlet başkanları tarafından imzalanacak belgeleri hazırlamak için gerekli iç prosedürleri tamamlıyoruz" dedi.