BM\'den Gazze İçin Acil Ateşkes Kararı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, 'Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ile insani yardımın yeniden başlatılmasını talep eden tasarısı', 193 üye ülkenin 149'unun oyu ile kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) bugün yapılan olağanüstü toplantısında, 'Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve kıtlığı önlemek için insani yardımın yeniden başlatılması talep eden tasarısı' oylandı. Oylamada, 193 üye ülkeden 149'u 'evet' oyu ile tasarıya desteklerken, 12 ülke karşı çıktı, 19 ülke ise çekimser kaldı.

ABD, İsrail, Arjantin, Macaristan, Fiji, Mikronezya, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve Tuvalu tasarıya 'ret' oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

Öte yandan kurul, 4 Haziran'da yine aynı gündemle toplanmış ve ABD tasarıyı 'veto' etmişti.