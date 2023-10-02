BM, Karabağ'a giden heyetin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını açıkladı - Son Dakika

BM, Karabağ'a giden heyetin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını açıkladı

Son Güncelleme: 02.10.2023 20:21

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan'ın Karabağ'daki anti terör operasyonuna ilişkin raporunu yayınladı. Raporda, Karabağ'a giden BM heyetinin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığı, bölgede sivil altyapıların da hedef alınmadığını gördükleri kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan'ın Karabağ'daki anti terör operasyonuna ilişkin raporunu yayınladı. Raporda, Karabağ'a giden BM heyetinin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığı, bölgede sivil altyapıların da hedef alınmadığını gördükleri kaydedildi.

BM HEYETİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kurumlarının temsilcilerinden oluşan misyon, incelemelerde bulunmak üzere Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine geldi. Ağdam- Hankendi güzergahı ile bölgeye ulaşan misyon, Laçın'daki sınır kontrol noktasında ve Hankendi şehrinde incelemelerde bulundu. BM misyonunun bu ziyareti, bölgeye yaklaşık 30 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

BM'den Karabağ raporu: Ermeni sivillere şiddet tespit edilmedi

ERMENİ SİVİLLERE ŞİDDET UYGULANDIĞINI İLİŞKİN TESPİTE RASLANMADI

BM, Karabağ'a giden heyetin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine hafta sonu Karabağ bölgesine BM heyetinin düzenlediği ziyaret hakkında bilgi verdi. Heyetin bölgedeki insani durum ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştığını aktaran Dujarric, heyette aralarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) temsilciler bulunduğunu kaydetti.

"SİVİL ALTYAPILAR HEDEF ALINMADI"

Dujarric, heyetin, Laçın'daki sınır kontrol noktasında ve Hankendi şehrinde incelemelerde bulunduğunu belirterek "Heyet, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Hastaneler, okullar, evler, dini ve kültürel merkezlerin hedef alınmadığını ve Azerbaycan hükümetinin sağlık hizmetini tekrar kesintisiz yürütmek için çalışmalar başlattığını ifade eden Dujarric, tarım alanları ve hayvanlara da zarar verilmediğinin görüldüğünü kaydetti.

Dujarric, heyetin bölgedeki Ermeni toplumun temsilcileriyle de bir araya geldiğini aktardı. Bölgede tekrar güven inşa edilmesinin önemine vurgu yapan Dujarric, tüm tarafların bunun için çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi.

BM'den Karabağ raporu: Ermeni sivillere şiddet tespit edilmedi

NE OLMUŞTU?

Karabağ'da Ermeniler tarafından işgal edilen topraklarını almak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, bölgenin silahsızlandırılması ve sözde yönetimin kendini feshetmesi için 19 Eylül 2023'te lokal antiterör operasyonu düzenledi. Operasyonlar sonrasında sözde Ermeni yönetimi feshedildi.

Gelişmeler sonrası Azerbaycan'ın sivillere şiddet uyguladığı ve bölgede sivil altyapıyı hedef aldığı iddialar ortaya atıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki durumu görmeleri için BM'nin ilgili kurumlarından oluşan bir heyeti Azerbaycan'a davet ettiklerini duyurmuştu.

Hacızade, BM Mukim Koordinatörlüğünün himayesi ve "BM-Azerbaycan Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi 2021-2025" uyarınca hayata geçirilecek ziyaret kapsamında heyetin, Azerbaycan'ın bölgedeki insani faaliyetlerini, altyapı çalışmalarını, yasa dışı Ermeni güçlerinin silahsızlandırılması sürecini ve mayın tehlikesini yerinde izleyeceğini aktarmıştı.

MEL GİBSON DA VİDEO PAYLAŞMIŞTI

ABD'li Hollywood yıldızı Mel Gibson, Azerbaycan'la ilgili skandal iftirada bulundu. Karabağ'daki antiterör operasyonu için "soykırım" diyen dünyaca ünlü aktör, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor" dedi. Gibson, Karabağ için dünyaya, "Acil adım atın" çağrısı yaptı.

Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM, Karabağ'a giden heyetin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM, Karabağ'a giden heyetin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını açıkladı - Son Dakika
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