BM Dünya Gıda Programı, Gazze'deki yardım çalışmalarını durdurdu

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(ANKARA) - BM Dünya Gıda Programı (WFP), yardım araçlarına tekrarlanan silahlı saldırıların ardından Gazze'deki yardım çalışmalarını ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. BM'ye bağlı gıda yardımı ajansının yaptığı açıklamada, yardım araçlarının İsrail kontrol noktasına birkaç metre uzaklıkta silahlı saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

İki zırhlı WFP aracı, gıda yardımı götürdükleri Kerem Şalom'dan dönerken İsrail Savunma Güçleri kontrol noktasının birkaç metre uzaklığında silahlı saldırıya uğradı. Daha önce, acil çatışmasızlık düzenlemesi talep ettiğini belirten ajans yetkilileri, yapacakları ikinci bir duyuruya kadar yardım çalışmalarını durdurduklarını açıkladı.

WFP tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İsrail yetkililerinden bölgeye yaklaşmak için çok sayıda izin alınmasına rağmen, araç İsrail Savunma Güçleri'ne ait bir kontrol noktasına doğru hareket ederken doğrudan ateş edilerek vuruldu" ifadelerine yer verildi.

WFP Direktörü Cindy McCain saldırıya ilişkin açıklamasında, "Bu kabul edilemez, defalarca Gazze'de işleyen bir acil çatışmasızlık düzenlemesi talep ettik ancak mevcut (güvenlik) düzenlemeleri başarısız. İnsani yardım çalışanları hedef değildir" dedi.

İsrail'in saldırısında WFP aracına yönelik en az 10 kurşun isabet ettiği belirtildi. WFP, saldırının ardından, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım alanının daraldığını, artan şiddetin hayat kurtarıcı insani yardımların ulaştırılmasını ciddi şekilde etkilediğini gösterdiğinin altını çizdi.

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, Gazze'de 7 Ekim'den sonra başlayan İsrail saldırılarinda 16 bini çocuk olmak üzere toplam 40 bin 435 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'e bağlı başka bir yardım ajansı olan UNRWA'nın temsilcisi Philippe Lazzarini sosyal medya üzerinden, toplam yaklaşık 289 yardım görevlisinin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bölgeye insani yardım götüren uluslararasi kuruluşlara yapılan saldırılar, açlıkla mücadele eden Gazze halkı için hayatta kalmayı zorlaştırıyor.