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BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğini yeniden değerlendirmeyi kabul etti

BM Genel Kurulu, Filistin\'in BM üyeliğini yeniden değerlendirmeyi kabul etti

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin yeniden değerlendirilmesi ve Filistin'e daha geniş yetki ve ayrıcalıklar tanıyan tasarıyı kabul etti. Oylamada 143 ülke lehte oy kullanırken, 9 ülke ret ve 25 ülke çekimser oy verdi. Filistin'e önemli ek haklar tanındı ve Filistin ilk kez tartışmalara tam olarak katılabilecek, gündem maddeleri önerebilecek ve temsilcilerini komitelere seçtirebilecek. ABD'nin üyelik oylamasını veto etmesi bekleniyor.

10.05.2024 19:47
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin yeniden değerlendirilmesi ve Filistin'e daha geniş yetki ve ayrıcalıklar tanıyan tasarıyı kabul etti.

193 üyeden oluşan Genel Kurul’daki oylamada 143 ülke lehte oy kullandı. 9 ülke ret ve 25 ülke de çekimser oy verdi.

Üyeliğe sadece BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar verebiliyor. ABD’nin üyelik oylamasını konseyde veto etmesi bekleniyor.

Ancak Cuma günkü oylama Filistinlilere yönelik bir destek niteliğinde.

Bu oylamayla birlikte 2012'den bu yana BM’de üye olmayan gözlemci devlet statüsüne sahip Filistin'e önemli ek haklar da tanındı.

Filistin ilk kez tartışmalara tam olarak katılabilecek, gündem maddeleri önerebilecek ve temsilcilerini komitelere seçtirebilecek. Ancak yine de oy hakkı olmayacak. Bu, BM Güvenlik Konseyi yetkisiyle verilebilen bir hak.

Filistin lideri Mahmut Abbas, BM’ye tam üyelik için “Fiı·lı·stı·n'ı·n çabalarını sürdüreceklerini” söyledı·.

Bu adıma şiddetle karşı çıkan BM'nin İsrail Büyükelçisi, oylamayı "terör için bir ödül" olarak nitelendirdi.

ABD, Nisan ayında BM’nin Filistin devletini tanıması önerisiyle Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada veto kullanarak Filistinlilerin kuruluşa tam üyeliğini engellemişti.

15 üyesi bulunan BMGK’daki bu oylamada İngiltere ve İsviçre çekimser kalırken, konseyin geri kalan 12 üyesi lehte oy kullanmıştı. ABD, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa BMGK'nın beş daimi üyesi.

BM Güvenlik Konseyi uzun zamandır güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yan yana yaşayan iki devlet vizyonunu destekliyor. Filistinliler 1967'de İsrail tarafından ele geçirilen Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde bir devlet istiyor.

İsrail ise Filistin devletini tanımıyor. Mevcut İsrail hükümeti Batı Şeria ve Gazze'de bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor. Böyle bir devletin İsrail'in varlığına tehdit oluşturacağını savunuyor.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya'nın 2 1 Mayıs'ta Filistin'i devlet olarak tanıyacağını söyledi. Borrell daha önce İrlanda, Slovenya ve Malta'nın da benzer bir adımı atacağını belirtmiş ancak tarih vermemişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğini yeniden değerlendirmeyi kabul etti - Son Dakika

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