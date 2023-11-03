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BM İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamaktan kaçınıyor - Son Dakika

BM İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamaktan kaçınıyor

Son Güncelleme: 03.11.2023 15:15

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Elizabeth Throssell, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıları kınamaktan kaçındıklarını belirtirken, bu durumdan endişe duyduklarını ifade etti. Throssell, saldırıların sivil kayıplara ve savaş suçlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Elizabeth Throssell, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarını kınamaktan kaçınırken, bu durumdan endişe duyduklarını belirtti.

Throssell, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısı sonrasında İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, "(Cibaliya Mülteci kampı saldırısı) İsrail'in bir kişiyi hedef alırken düzinelerce kişiyi öldürdüğü mülteci kampı saldırısını kınıyor musunuz?" sorusuna Throssell, "Buranın sivillerin yoğun nüfusla yaşadığı yerleşim alanı olduğunu gördük. Dolayısıyla böyle bir bölgeye saldırı yapılması, sivil kayıpların, yaralanma ve ölümlerin olması ihtimalini taşıyordu. İşte bu yüzden bu saldırı endişe verici." yanıtını verdi.

Bu türde orantısız saldırılardan endişelendiklerinin altını çizen Throssell, bunların "savaş suçu" anlamına gelebileceğine işaret etti.

"Bu, kınamayı reddetmek değil temelde çok spesifik olmaya çalışmak"

Throssell, AA muhabirinin, "Saldırıyı kınamaktan neden kaçınıyorsunuz. İsrail, bunu resmi olarak zaten doğruladı. Kınamıyor olmanız bu kolektif cezalandırmaya kapı açan meşru bir çekinceniz olduğu anlamına mı geliyor?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bunun bir tereddüt olduğunu düşünmüyorum. Sanırım biz, gerçeklere olabildiğince bağlı kalmaya ve hukuki durumu düşünmeye çalışıyoruz. Biz, bu konularda oldukça açık davrandık, Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasından bahsettik ve bunun bir savaş suçu olduğunu söyledik. Bu saldırıların bazıları hakkında konuştuk, sivil ölümlerini, savaş suçlarını görüyorsunuz, dolayısıyla bu kınamayı reddetmek değil temelde çok spesifik olmaya çalışmak ve bununla ilgili de endişeli olduğumuzu söylemek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya BM İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamaktan kaçınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamaktan kaçınıyor - Son Dakika
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