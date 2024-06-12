BM Raporu: İsrail ve Hamas Savaş Suçu İşledi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

BM Raporu: İsrail ve Hamas Savaş Suçu İşledi

Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki savaşın ilk aylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma sonucunda, İsrail ve Hamas'ın savaş suçu işlediği ve uluslararası hukuku ihlal ettiği ortaya çıktı. Rapor, her iki tarafın da cinayet, işkence ve cinsel şiddetten sorumlu olduğunu belirtiyor. İsrail, müfettişlerle işbirliği yapmadı ve bulguları reddetti. Hamas ise henüz yorum yapmadı. Raporlar, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda binlerce kişinin öldürüldüğünü ve yerleşim bölgelerinin tahliye edildiğini gösteriyor. İsrail'in işlediği iddia edilen suçlar arasında aç bırakma, keyfi gözaltı ve çocukların öldürülmesi yer alıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı da İsrail Başbakanı ve Hamas lideri hakkında savaş suçu gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını istemişti.

12.06.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'deki savaşın ilk aylarına ilişkin yürüttüğü bir soruşturma, 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan çatışmalarda hem İsrail hem de Hamas'ın savaş suçu işlediğini ve uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal ettiği sonucuna vardı.

Çarşamba günü açıklanan ve geçen yıl sonuna kadar yaşanan olayları kapsayan rapor, çatışmalarda her iki tarafın da uluslararası hukuku göz ardı ettiğini, cinayet ya da kasten öldürme, işkence ve cinsel şiddetten sorumlu olduğunu ortaya koyuyor.

Müfettişler ayrıca İsrail'in bazı eylemlerinin, sivil kayıpların büyüklüğü nedeniyle insanlığa karşı suç teşkil ettiğini söylüyor.

İsrail soruşturma sürecinde müfettişlerle işbirliği yapmadı ve bulguları reddetti.

Ülkenin Cenevre'deki BM diplomatik misyonu soruşturmacıları sistematik olarak İsrail karşıtı ayrımcılık yapmakla suçladı. Hamas henüz yorum yapmadı.

Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'nun raporları, Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların İsrail'in güneyinde çoğu sivil 1.200'den fazla kişinin ölümü ve 250 kadar kişinin rehin alınmasıyla sonuçlanan saldırıları başlattıkları 7 Ekim'den başlıyor.

O gün komisyon tarafından belirtilen savaş suçları arasında kasıtlı olarak sivillere karşı saldırı düzenlemek, cinayet veya kasıtlı öldürme, işkence, insanlık dışı veya zalimce muamele, kişisel onura hakaret ve çocuklar da dahil olmak üzere rehin almaya yer veriliyor.

Ardından İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda 37 bine yakın kişi öldürüldü ve yoğun nüfuslu yerleşim bölgesinin büyük bir kısmı tahliye edildi ve yıkıldı.

Komisyon, incelediği bu ilk aylarda İsrail'in savaş suçlarının yanı sıra, insanlığa karşı suçlar da işlediğini tespit etti.

Bu suçlar, sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik bir saldırı olarak tanımlanıyor.

İsrail'in işlediği iddia edilen savaş suçları arasında aç bırakma, keyfi gözaltı ve “on binlerce çocuğun” öldürülmesi ve sakat bırakılması yer alıyor.

200 sayfayı aşkın raporlara göre hem İsrail hem de Hamas cinsel şiddet ve işkence uyguladı ve sivillere kasıtlı olarak saldırdı.

Komisyon, bulgularının mağdurlar ve tanıklarla yapılan görüşmelere, adli tıp analiziyle doğrulanmış binlerce açık kaynak vakalara, yüzlerce başvuruya, uydu görüntülerine, adli tıp raporlarına ve medyada yer alan haberlere dayandığını söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Karim Khan geçen ay İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Hamas'ın Gazze Şeridi’ndeki lideri Yahya Sinvar hakkında 'savaş suçu' gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını istemişti.

Kaynak: BBC

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Raporu: İsrail ve Hamas Savaş Suçu İşledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:20:35. #1.13#
SON DAKİKA: BM Raporu: İsrail ve Hamas Savaş Suçu İşledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement