BM Yüksek Komiserliği: CNN TÜRK Ekibine Ukrayna'da yapılan saldırı endişe verici - Son Dakika
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BM Yüksek Komiserliği: CNN TÜRK Ekibine Ukrayna'da yapılan saldırı endişe verici

09.03.2022 11:53
BM Yüksek Komiserliği: CNN TÜRK Ekibine Ukrayna'da yapılan saldırı endişe verici

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell dün yaptığı basın açıklamasında Ukrayna'daki savaşta gazetecilere yönelik saldırıların endişe yarattığını belirterek Ukrayna'da bulunan CNN TÜRK Ekibi'ne yapılan saldırıya dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell dün yaptığı basın açıklamasında Ukrayna'daki savaşta gazetecilere yönelik saldırıların endişe yarattığını belirterek Ukrayna'da bulunan CNN TÜRK Ekibi'ne yapılan saldırıya dikkat çekti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Throssell dün Cenevre'de basına yaptığı günlük bilgilendirme toplantısında Ukrayna'daki savaşta medya mensuplarına yapılan saldırılara dikkat çekti. Throssell "Gazetecilere yönelik çok sayıda tehdit ve fiili zarar bildirimi bizi endişelendiriyor. 1 Mart'ta Kiev'deki TV Kulesi'ne düzenlenen saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti ve CNN TÜRK, araçlarından birine kurşunların isabet ettiğini ancak araç içinde bulunan muhabir ve kameramanlarının çok şükür yara almadığını bildirdi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya işgali altındaki Ukrayna'dan son bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Samet Güner ve kameraman Caner Emre Kınacı, Lviv'den Kiev'e gidiyordu. Ancak ekip kontrol noktasından geçtikten kısa süre sonra saldırıya hedef oldu. CNN TÜRK ekibi, saldırının ardından bir benzin istasyonuna sığındı. Ekibimiz, araçlarının patlayan tekerleklerini değiştirdikten sonra güvenli bölgeye geçti.


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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Ukrayna, Türk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BM Yüksek Komiserliği: CNN TÜRK Ekibine Ukrayna'da yapılan saldırı endişe verici - Son Dakika


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