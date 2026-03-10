İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a başlattığı hava saldırılarının ardından Ortadoğu'da tansiyon düşmüyor. Petrol depolama tesisleri vurulan Tahran'da kıyameti andıran görüntüler yaşandı. İran'dan da İsrail'e gece boyu füzeler yağdı.
Tüm dünya bölgede olup bitene kilitlenmişken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir otobüste cevizli sucuk yediği anları paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Savaşı kaybettikten sonra Mustafa Sarıgül gibi oldu bu adam" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Dünya › Bölge ateş çemberi altındayken Paşinyan'ın yaptığına bakın - Son Dakika
