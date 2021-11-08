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Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi - Son Dakika

Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi

08.11.2021 15:50

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'nin Bağdat Yeşil Bölge'deki evine SİHA ile düzenlenen saldırı dünya gündemine bomba gibi düştü. Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulurken, saldırının arkasındaki kişi ya da kişiler merak konusu oldu. Iraklı kaynaklar ve yetkililer, saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'nin Bağdat'taki evine önceki gece düzenlenen drone saldırısı sonrasında dikkat çeken bir açıklama geldi. Reuters haber ajansına konuşan Iraklı kaynaklar ve yetkililer saldırının arkasında İran'ın olduğunu öne sürdü.

DRONE VE PATLAYICILAR İRNA YAPIMI

İsmini açıklamadan konuşan kaynaklar, drone ve patlayıcıların İrna yapımı olduğunu söyledi. İran'la bağlantılı iki grup ise konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı. Tahran yönetimi de konuyla ilgili bir açıklama henüz yapmadı.

ÇAVUŞOĞLU ARADI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu ile Kazımi'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Açıklamada, "Telefon görüşmesinde, Kazımi'nin konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını hatırlatarak, başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini Kazımi'ye iletti" denildi.

NE OLMUŞTU?

Önceki gece Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'nin Bağdat'daki evine bomba yüklü insansız hava aracıyla bir saldırı düzenlenmişti. Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuş ve başta Türkiye ve ABD olmak üzere birçok ülke saldırıyı kınamıştı.

Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi

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Son Dakika Dünya Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi - Son Dakika
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