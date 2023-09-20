Bomba iddia: Paşinyan, ateşkes anlaşması sonrasında üst düzey yetkililerle birlikte sığınağa gizlendi

Dün Azerbaycan tarafından operasyon başlatılan Karabağ'da, bugün Azerbaycan saati 13.00 itibarıyla ateşkes sağlandı. Kabul edilen şartlara göre; Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor ve tam şekilde silahsızlandırılıyor. Azerbaycan basınında gündeme gelen bir iddia ise büyük ses getirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın üst düzey yetkililerle birlikte Savunma Bakanlığı'nın sığınağına kaçtığı öne sürüldü.
Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni güçlerin saldırılarının ardından dün antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu tek tek Ermeni mevzilerini vururken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev operasyonun bitmesi için tek şartını açıkladı. Aliyev "Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak." dedi.
Bu açıklamanın ardından dünyanın beklediği haber geldi. Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi. Rus basını Karabağ Ermenilerinin, Azerbaycan'ın çatışmayı durdurma ve silah bırakma talebini kabul ettiğini yazdı.
Ermeni ayrılıkçıların silah bırakma kararını ilan etmesi sonrası, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması geldi. Bakanlık, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12.00, bölge saatine göre 13.00 itibariyle ateşkes sağlanmış oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada şu detaylara yer verildi: "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı:
Yapılan ateşkes anlaşması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Azerbaycan basının servis ettiği bir iddia da büyük ses getirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan ile imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından üst düzey yetkililerle birlikte Savunma Bakanlığı'nın sığınağına, eşi ve çocuklarının ise Goycha Gölü çevresindeki kır evine kaçtığı öne sürüldü.
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