Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu - Son Dakika
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Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu

23.03.2022 20:10

Rusya-Ukrayna savaşında en büyük yarayı alanların başında çocuklar geliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü zorluğun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Mariupol'de bombalardan kaçan ailesinin hayatta tutmaya çalıştığı kız çocuğunun fotoğrafı da sosyal medyada gündem oldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde, tüm dünyanın gözü olası bir barış kararına çevrildi. Savaşın başlamasının üzerinden 28 gün geçerken, bugüne kadar birçok ev ve yerleşim yeri bombalandı.

EN ÇOK ÇOCUKLAR ZARAR GÖRÜYOR

Savaşın yıkıcılığından en fazla nasibini alan gruplar arasında çocuklar yer alıyor. Gerek savunmasız olmaları gerekse kendi başlarına hareket edememeleri nedeniyle güvenlik ihtiyacı duyan çocuklara ait yürek sızlatan görüntüler de sosyal medyada gündem oluyor. Son olarak Mariupol'deki evinden olan bir kız çocuğunun fotoğrafı gündem yarattı.

PENCEREDEKİ ÇUVALLAR DİKKAT ÇEKTİ

Hastane olduğu belirtilen yerin penceresi de gözlerden kaçmadı. Pencereye yığılan çok sayıda çuvalla birlikte, olası bir saldırıya karşı hazırlık yapıldığı görüldü.

İNSANLIK DRAMINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Mariupol'de yaşanan insanlık dramında, tahliye edilen çocuklar Zaporozhye'de hastanelere kaldırıldı. Açlık susuzluk ve saldırılardan dolayı birçok çocuk evinden oldu. Hasta yatağında yaşam mücadelesi veren küçük kızın fotoğrafı da bölgedeki durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o fotoğraf:

Kablolara bağlı yaşam savaşı veriyor! Savaştan kaçan Ukraynalı kızın görüntüsü yürek sızlattı
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Son Dakika Dünya Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu - Son Dakika
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