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Boris Johnson: Halktan özür dileyen ve istifası istenen İngiltere Başbakanı'nı nasıl bir gelecek bekliyor? - Son Dakika
BBC

Boris Johnson: Halktan özür dileyen ve istifası istenen İngiltere Başbakanı'nı nasıl bir gelecek bekliyor?

13.01.2022 03:52
Boris Johnson: Halktan özür dileyen ve istifası istenen İngiltere Başbakanı'nı nasıl bir gelecek bekliyor?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 20 Mayıs 2020'de ülkesinde koronavirüs kısıtlamaları sürerken, Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde düzenlenen içkili bir partiye katıldığını kabul etti ve özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün Avam Kamarası'ndaki konuşmasında, 20 Mayıs 2020'de ülkesinde koronavirüs kısıtlamaları sürerken, Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde düzenlenen içkili bir partiye katıldığını kabul etti ve özür diledi. Bu muhtemelen, üzerindeki istifa baskısı artan Johnson'a biraz zaman kazandırdı.

Koronavirüs kısıtlamaları devam ederken Başbakanlık Konutu'nda ne tip partiler düzenlendiğine yönelik resmi soruşturmanın sonuçları bir hafta içinde açıklanabilir.

Başbakan Johnson için sular şimdilik durulmuş görünüyor olabilir. Ancak yakın çevresindeki birçok kişi Johnson'ın suçsuz olduğunu düşünmüyor.

Johnson'ın lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'de, başbakanın istifasını isteyen milletvekillerinin sayısı artıyor. Bu milletvekilleri çılgına dönmüş durumda ve telaş içinde Johnson'ın nasıl ve ne zaman görevden ayrılacağını tartışıyor.

'Bu iş burada bitti'

Bir bakan yardımcısı bana, Johnson'ın başbakanlığıyla ilgili olarak, "Bu iş burada bitti" dedi.

Uzun süre başbakana destek veren ve geçmişte hükümette bakan yardımcısı olarak görev yapan bir isim de, Johnson için bir çıkış yolu göremediğini söyledi.

Bir diğer eski bakan yardımcısı da, Johnson hakkında bu ay güven oylaması yapılacağı tahmininde bulundu. (Muhafazakar Parti'nin 360 milletvekili var. Partide Johnson için böylesi bir oylama yapılabilmesi için bu vekillerden yüzde 15'inin yani 54'ünün oylama taleplerini parti yönetimine iletmesi gerekiyor)

Milletvekilleri, Sue Gray tarafından hazırlanan (koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık Konutu'nda partiler organize edilmesiyle ilgili) raporun kamuoyuna açıklanması veya İngiltere'de ay sonunda san erecek Covid kısıtlamalarıyla ilgili yeni bir oylama yapılmasının da, Johnson'ın istifasına yönelik talepleri artıracağını düşünüyor.

Ancak doğrusunu isterseniz, Boris Johnson'ın muhaliflerinin ortak bir planı yok.

Bununla birlikte, gelecekte, Johnson sonrası dönem için en çok adları geçen isimler olan Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss dışında çok sayıda milletvekili ilerde Muhafazakar Parti genel başkanlığına adaylıklarını koyabilir.

Güven oylamasının garantisi yok

Muhafazakar Parti'de bu yıl Boris Johnson için güven oylaması yapılması kesin değil.

Partide farklı gruplar arasında eşgüdüm yok.

Yine de Avam Kamarası'ndaki birçok sohbette, Boris Johnson'ın başbakanlığı sürdürüp sürdüremeyeceği değil, ne zaman ve nasıl görevden ayrılacağı konuşuluyor.

Koronavirüs kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda organize edilen etkinliklerle ilgili fiyasko da, Muhafazakar Parti'de yıllardır sorulan bir soruyı yeniden gündeme getirdi: Boris Johnson gerçekten, Başbakan olarak ülkeyi yönetmek için gerekli karaktere ve dürüstlüğe sahip mi?

Muhafazakar Parti'de, bu soruya "Hayır" yanıtını verenlerin sayısı giderek artıyor.

Boris Johnson daha önce de çok fırtınalı günlerden geçti. Görevi bırakması da kaçınılmaz bir sonuç değil.

Johnson'ın müttefiklerinden bazıları Sue Gray Raporu'nun, başbakanın bugüne kadar kamuoyuna yaptığı açıklamaları dengeleyeceğini düşünüyor.

Siyaset, içinden geçtiğimiz dönemde fazlasıyla öngörülemez bir olgu. Ancak Boris Johnson'ın çok da uzun bir süre geçmeden görevden ayrılacağını tasavvur etmek artık imkansız değil.

Boris Johnson: Halktan özür dileyen ve istifası istenen İngiltere Başbakanı'nı nasıl bir gelecek bekliyor?
Boris Johnson: Halktan özür dileyen ve istifası istenen İngiltere Başbakanı'nı nasıl bir gelecek bekliyor?
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Boris Johnson, Başbakanlık, Koronavirüs, Mayıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Boris Johnson: Halktan özür dileyen ve istifası istenen İngiltere Başbakanı'nı nasıl bir gelecek bekliyor? - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Boris Johnson: Halktan özür dileyen ve istifası istenen İngiltere Başbakanı'nı nasıl bir gelecek bekliyor? - Son Dakika
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