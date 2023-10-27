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İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor - Son Dakika

İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor

Son Güncelleme: 27.10.2023 21:17

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 21 gündür bomba yağdırırken saldırılar bu gece bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana en yoğun bombardımanı gerçekleştirdiği kaydedilen İsrail ordusunun saldırıları sonrası Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetleri de kesildi. Şu anda Gazze'deki 2 milyon kişiden haber alınamıyor.

İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor. Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

GAZZE'NİN KUZEYİNE YOĞUN HAVA SALDIRISI

Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı. İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı.

Böylesi yaşanmadı! İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor

7 EKİM'DEN BU YANA DÜZENLENEN EN YOĞUN BORBADIMAN

İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı. Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail'in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim'den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor. İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

Böylesi yaşanmadı! İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor

İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi. Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Böylesi yaşanmadı! İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor

2 MİLYON KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi. Şu anda Gazze'deki 2 milyon kişiden haber alınamıyor.

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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