Brezilya'da akıl almaz olay! Akan trafiği aldırış etmeden araçlarını durdurup ilişkiye girdiler - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Brezilya'da akıl almaz olay! Akan trafiği aldırış etmeden araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

Brezilya'da akıl almaz olay! Akan trafiği aldırış etmeden araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

19.05.2023 14:25

Brezilya'da meydana gelen olayda 36 yaşında ve 46 yaşlarında olduğu tespit edilen çift, sabah 7:30 sıralarında trafik yoğunluğuna aldırış etmeden araçlarını durdurup arabalarında cinsel ilişkiye girdi.

Brezilya'nın Mato Grosso Do Sul şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çift trafiğin ortasında araç içinde ilişkiye girdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYINLANDI

Önlerinden geçip kendilerine bakan insanlara aldırış etmeden arabanın ön koltuğunda ilişkiye giren çiftin görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlandı.

Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

SIRTINDAKİ DÖVMEDEN TESPİT ETTİLER

Polis, aracın plakasından ve kadının sırtında bulunan dövme sayesinde çiftin kimliğini tespit etti. Yetkililer çiftin kimliğini kamuoyuyla paylaşmadı.

Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler
Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler
YORUMLAR
500

Brezilya, Tragger, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da akıl almaz olay! Akan trafiği aldırış etmeden araçlarını durdurup ilişkiye girdiler - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Batshuayi'den bir garip paylaşım! Giyim tarzı ve fotoğraf çektirdiği mekan olay oldu
14:34 Almak istediği araçla test sürüşüne çıktı, 100 metre gitmeden kaza yaptı
14:29 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı
14:28 Kartal'da 19 Mayıs töreninde arbede! Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik Kolları üyeleri birbirlerine girdi
14:28 FOX TV'de yayınlanacak olan Gül ve Diken dizisine Nilsu Berfin Aktaş başrolü oynayacak
14:24 Tüm Galatasaray efsaneleri, Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma törenine gelmesiyle ortam şölen havasına dönüştü
14:20 Brezilya'da akıl almaz olay! Akan trafiği aldırış etmeden araçlarını durdurup ilişkiye girdiler
14:17 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, miting davetiyesinde kendisi için "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı" ifadesini kullandı
14:07 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs töreninde gördüğü manzaraya çok kızdı: Ayıptır, yazıktır
14:05 Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2023 14:54:25. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da akıl almaz olay! Akan trafiği aldırış etmeden araçlarını durdurup ilişkiye girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement