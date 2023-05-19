Brezilya'nın Mato Grosso Do Sul şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çift trafiğin ortasında araç içinde ilişkiye girdi.
Önlerinden geçip kendilerine bakan insanlara aldırış etmeden arabanın ön koltuğunda ilişkiye giren çiftin görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlandı.
Polis, aracın plakasından ve kadının sırtında bulunan dövme sayesinde çiftin kimliğini tespit etti. Yetkililer çiftin kimliğini kamuoyuyla paylaşmadı.
Son Dakika › Dünya › Brezilya'da akıl almaz olay! Akan trafiği aldırış etmeden araçlarını durdurup ilişkiye girdiler - Son Dakika