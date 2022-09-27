Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu

27.09.2022 17:24

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde ormanlık alanda 7 aylık hamile 24 yaşındaki Ohana Karolin'in cinsel organı parçalanmış haldeki cansız bedeni bulundu.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yaşanan korkunç olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre 7 aylık hamile ve 3 çocuk annesi Ohana Karolin, Portal dos Lagos'taki bir kilisenin iç kısmında yarı çıplak halde ölü bulundu.

Dünya medyası orman içinde yaşananlarla çalkalanıyor! 7 aylık hamile kadının cinsel organını parçaladılar

CİNSEL ORGANINI VE RAHMİNİ PARÇALAMIŞLAR

Brezilya polisi tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmeye göre 24 yaşındaki Ohana Karolin'in cinsel organı ve rahminin parçalanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri bu cinayeti ilk olarak 'kanlı bir ritüelin parçası' olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Dünya medyası orman içinde yaşananlarla çalkalanıyor! 7 aylık hamile kadının cinsel organını parçaladılar

BEBEK HAKKINDA HERHANGİ BİR BİLGİ YOK

Yaşanan korkunç olayın ardından neredeyse herkes talihsiz kadının 7 aylık bebeğinin son durumunu merak etmeye başladı. Fakat polis ekipleri tarafından bebeğin yaşayıp yaşamadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
500
BİNA YIKIMINDA 'ASBEST' UYARISI BİNA YIKIMINDA 'ASBEST' UYARISI SAO PAULO - Hollywood yıldızlarından Lula da Silva'ya destek SAO PAULO - Hollywood yıldızlarından Lula da Silva'ya destek

Sao Paolo, Brezilya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:52 Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
17:23 Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı
17:19 HDP'den Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısına kınama mesajı geldi
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:20 Kyrie Irving'e 100 milyon dolarlık darbe! Koronavirüs aşısı olmayı reddediyordu
16:13 Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 18:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement