Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu

CHP'den polisimizi şehit eden terörist Dilşah Ercan'la ilgili eleştirilere yanıt

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yaşanan korkunç olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre 7 aylık hamile ve 3 çocuk annesi Ohana Karolin, Portal dos Lagos'taki bir kilisenin iç kısmında yarı çıplak halde ölü bulundu.

CİNSEL ORGANINI VE RAHMİNİ PARÇALAMIŞLAR

Brezilya polisi tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmeye göre 24 yaşındaki Ohana Karolin'in cinsel organı ve rahminin parçalanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri bu cinayeti ilk olarak 'kanlı bir ritüelin parçası' olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

BEBEK HAKKINDA HERHANGİ BİR BİLGİ YOK

Yaşanan korkunç olayın ardından neredeyse herkes talihsiz kadının 7 aylık bebeğinin son durumunu merak etmeye başladı. Fakat polis ekipleri tarafından bebeğin yaşayıp yaşamadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.