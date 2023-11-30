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Brezilya'da polis operasyonunda 7 kişi öldürüldü - Son Dakika

Brezilya'da polis operasyonunda 7 kişi öldürüldü

Brezilya'nın Sergipe eyaletinde polisin çeteye düzenlediği operasyonda 7 kişi öldürüldü. Operasyon esnasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı. Çetenin uyuşturucu kaçakçılığı, soygun ve cinayet gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

Brezilya\'da polis operasyonunda 7 kişi öldürüldü
30.11.2023 - 05:51,
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Brezilya'nın Sergipe eyaletinde polisin çeteye düzenlendiği operasyonda 7 kişi öldürüldü.

Brezilya basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Cristinapolis ve Tomar do Geru kasabalarında polis, çete üyelerine operasyon düzenledi.

Operasyon esnasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, çetenin uyuşturucu kaçakçılığı, soygun ve cinayet gibi çok sayıda yasa dışı suça karıştığını tespit ettiklerini bildirdi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Brezilya'da polis operasyonunda 7 kişi öldürüldü - Son Dakika
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