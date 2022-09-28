Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı - Son Dakika
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Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı

28.09.2022 16:52

Brezilya'da bir çift, bebeklerinin cinsiyetlerini öğrenmek adına düzenledikleri partide şelalenin rengini erkek çocukla özdeşleştirdikleri mavi rengine boyadı. Bu hareket dünyadaki çevrecilerin tepkisini çekerken, Çevre Bakanlığı ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Dünya genelinde artık moda haline gelen cinsiyet öğrenme partileri, farklı ülkelerde farklı biçimlerde yapılmaya devam ediyor. Bu partilerin zararsız olanlarına kimse itiraz etmezken, Brezilya'da gerçekleştirilen bir parti, içeriği nedeniyle büyük tepki çekti.

ŞELALEYİ MAVİYE BOYADILAR

Karı koca, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için gittikleri şelalenin rengini değiştirdi. Bebeğin erkek olması nedeniyle şelalenin rengi bir anda maviye döndü. Bu sırada karı koca da mutluluk içerisinde birbirine sarıldı fakat bu görüntüler kısa sürede büyük tepki gördü.

Karı kocanın cinsiyet öğrenme partisinde yaptıkları infial yarattı! Dünyanın her yerinden tepki var

ÇEVRE BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından dünya genelindeki çevreciler, karı kocaya tepki gösterdi. Olayın yaşandığı Mato Grosso eyaletinin Çevre Bakanlığı ise şelalenin içerisine karıştırılan maddeyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Karı kocanın cinsiyet öğrenme partisinde yaptıkları infial yarattı! Dünyanın her yerinden tepki var
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Son Dakika Dünya Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı - Son Dakika
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