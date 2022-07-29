Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor

29.07.2022 13:00

Brezilya'nın Parana eyaletinde yeni kiraladıkları eve taşınan aile, duvardan sızan kan nedeniyle zor günler yaşıyor. Yetkililer, kanın evdeki birinden sızma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken aile bu ihtimali kabul etmiyor.

Parana eyaletindeki Cambe'de ev kiralayan bir aile, evde yaşadıkları olay nedeniyle günlerdir uyuyamıyor. İddialara göre aile, eve yerleşmeye çalıştıkları sırada duvardan ve kapılardan sızan kan nedeniyle büyük korku yaşadı.

EKİPLER DEVREYE GİRECEK

Aile üyeleri önce ev sahibine ardından da yetkililere haber verdi. Yetkililer, kanın evdeki birinden sızma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.

KANDAN NUMUNE ALINACAK

Evdeki ilginç olay üzerine Brezilya'nın ünlü televizyonu RIC de olay yerinden canlı bağlantı yaptı. RIC'e açıklamalarda bulunan ailenin kızı, kanın babasından gelip gelmediğini bilmediklerini ve babalarını hastaneye götüreceklerini söyledi. Kanın kime ait olduğu ise yapılacak araştırmalardan sonra netlik kazanacak.

BABAYA AİT OLMA İHTİMALİ ÇOK AZ

Videosu da ortaya çıkan olay kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoda, duvar tarafında kimse olmamasına rağmen kan fışkırdığı görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, kanın borulardan gelme ihtimali olduğunu söyleyerek, evdeki birine ait olma ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Yeni taşındıkları evin duvarlarından kan sızan aile, büyük panik yaşadı
Yeni taşındıkları evin duvarlarından kan sızan aile, büyük panik yaşadı
YORUMLAR
500
Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor Malatya'da kadınlar evlerinin duvarlarını parmaklarıyla süslüyor 5 asırlık caminin duvarlarında yer alan taşlar, Osmanlı'da toplum ahlakını gözler önüne seriyor 5 asırlık caminin duvarlarında yer alan taşlar, Osmanlı'da toplum ahlakını gözler önüne seriyor

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor - Son Dakika


Son Dakika
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:11 Avustralya'da bir vücut geliştirme fenomeni, çocuğunun yanında verdiği müstehcen pozu paylaşınca veliler ayaklandı
12:09 Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın
11:59 Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor
11:52 Lama'yı sevmek isteyen kadın suratına tükürük yedi: Ya bu hayvanlar tükürmeye dün mü başladı?
11:46 Kamuda yeni bir döneme girildi! Memurların sakal bırakması artık serbest
11:29 Yılan uzmanını bile korkutan yılanın yepyeni bir tür olduğu belirlendi
11:17 Turgut Özal, İngilizlerin yüzüne haykırdı: Kürt sorunuyla bu kadar ilgiliyseniz bu insanları neden kabul etmediniz?
11:19 Rusya, Ukrayna'nın hapishaneyi vurduğunu açıkladı: En az 40 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 13:11:37. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement