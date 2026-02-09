Britanya Başbakanının Ghislaine Maxwell ile grup ilişki yaşadığı iddia edildi

Bir kraliyet tarihçisi, eski bir Britanya Başbakanı hakkında gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. İddiaya göre söz konusu eski başbakan, çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlarından hüküm giymiş olan Ghislaine Maxwell ile üçlü bir cinsel ilişkiye girdi.

Bu çarpıcı açıklamalar, Prens Andrew'un izinsiz biyografisini yazan tarihçi ve yazar Andrew Lownie'den geldi. Lownie, iddialarını Mail gazetesinin Deep Dive Podcast adlı programında dile getirdi. Aynı zamanda, ABD'de yayımlanan son Epstein dosyalarında Prens Andrew hakkında çok daha fazla bilginin ortaya çıkacağını da söyledi.

Lownie, programda ABD Adalet Bakanlığı'nın geçen hafta kamuoyuna açıkladığı ve yaklaşık üç milyon belgeden oluşan yeni Epstein dosyalarını değerlendiriyordu.

Bu gelişmelerin ardından İngiltere'de polis, Epstein ile ilişkisi olduğu öne sürülen Lord Mandelson'un Londra ve Wiltshire'daki iki evinde arama yaptı. Mandelson'un, bakan olduğu dönemde Jeffrey Epstein'a gizli bilgiler aktardığı iddia ediliyor.

Ancak Andrew Lownie'ye göre skandal yalnızca bununla sınırlı değil. Yazar, bir başka üst düzey siyasi ismin daha Epstein ağıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Lownie, eski bir Britanya Başbakanı'nın, Epstein'ın eski partneri Ghislaine Maxwell ile cinsel ilişki yaşadığını iddia etti.

"Üçlü ilişkilerle ilgili çok fazla söylenti duydum. Bunlardan biri de Ghislaine ile bir Britanya Başbakanı arasında yaşandığı iddia edilen bir ilişki," diyen Lownie, söz konusu kişinin Winston Churchill olmadığını, ancak eski bir başbakan olduğunu söyledi. İddiaya dair başka detay paylaşmadı.

Öte yandan, yayımlanan yeni Epstein belgeleri, Lord Mandelson ile Epstein arasındaki yakın ilişkiye dair yeni bilgileri de gün yüzüne çıkardı. Belgelerde, Mandelson'un Ticaret Bakanı olduğu dönemde Epstein'la gizli yazışmalar yaptığı öne sürülüyor. Dosyalarda ayrıca Mandelson'a ait uygunsuz fotoğrafların da bulunduğu belirtiliyor.

Bu gelişmelerin ardından Londra Metropolitan Polisi, Mandelson'un Kuzey Londra'daki Camden bölgesinde yer alan evi ile Wiltshire'daki mülküne baskın düzenledi. Aramalar sırasında evlerden büyük bir kutunun çıkarıldığı görüldü.

Başbakan Keir Starmer, Mandelson'u ABD Büyükelçisi olarak ataması nedeniyle yoğun eleştiri altında. Starmer, yaptığı açıklamada Epstein ile Mandelson arasındaki ilişkinin "bu kadar karanlık ve derin" olduğundan haberi olmadığını söyledi.

Andrew Lownie, podcast'te ayrıca Prens Andrew hakkında da yeni ve sarsıcı iddiaların ortaya çıkacağını belirtti. Son belgelerde, Prens Andrew'un Epstein'a gönderdiği bir e-postada ona "evcil hayvanı olmak istediğini" yazdığı iddia ediliyor.

Ayrıca, Prens Andrew ve Epstein'ın, bir striptizciden üçlü ilişki talep ettiği ve kadının bu süreçte kötü muamele gördüğü öne sürüldü. Kadının avukatı, müvekkilinin Epstein'ın Florida'daki evinde "bir fahişe gibi muamele gördüğünü" savundu.

Polis, Epstein'ın ikinci bir kadını da cinsel amaçlarla İngiltere'ye getirmiş olabileceği iddialarını incelemeye aldı. Bu kadının, Windsor'daki Royal Lodge'da Prens Andrew ile birlikte olduğu ve ardından Buckingham Sarayı'nı gezdiği öne sürülüyor. Bu iddia, bir Epstein mağdurunun ilk kez bir kraliyet mülkünü işaret etmesi açısından dikkat çekiyor.

Met Polisi, 2010 yılında bir kadının cinsel amaçlarla Windsor'daki bir adrese götürüldüğüne dair iddialardan haberdar olduklarını doğruladı.

Öte yandan Prens Andrew'un, Kral Charles'ın artan endişeleri nedeniyle Royal Lodge'dan planlanandan erken çıkarıldığı ve geçici olarak Sandringham'daki Wood Farm'a yerleştirildiği öğrenildi. Andrew'un nisan ayından itibaren Marsh Farm'daki yeni evine taşınması bekleniyor.

Prens Andrew ise Jeffrey Epstein ile olan ilişkisine dair tüm suçlamaları kesin bir dille reddetmeye devam ediyor.