Alkollü turist restore edilen heykelin kolunu kırdı! Verdiği zarar büyük - Son Dakika

Alkollü turist restore edilen heykelin kolunu kırdı! Verdiği zarar büyük

Son Güncelleme: 15.09.2023 12:14

Brüksel'de Menkul Kıymetler Borsası önünde restore edilen heykelin üzerine çıkan İrlandalı bir turist, heykelin kolunu kırdı. Restorasyonu tamamlanan heykelin onarım maliyeti 19 bin dolar olarak tahmin ediliyor.

Brüksel'de İrlandalı bir turist, Menkul Kıymetler Borsası önünde kısa süre önce restore edilen heykelin üzerine çıkıp heykelin kolunu kırdı. Heykelin restorasyonu bir gün önce tamamlanmış ve işlem 150 milyon dolara mal olmuştu.

ÜZERİNE TIRMANIP KOLUNU KIRDI

Binanın girişini süsleyen heykelin, restorasyon işlemi tamamlandıktan bir gün sonra İrlandalı bir turist tarafından kolunun kırılması ülkede büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından yakındaki bir restoranında polis tarafından tutuklanan turist, verdiği zararın boyutunu anlamadığını ileri sürdü.

Alkollü turist, restorasyonu bir gün önce biten heykelin kolunu kırdı

TURİSTTEN ZARAR TALEP EDİLECEK

Yerel kaynaklar, heykelin onarım maliyetinin yaklaşık 19 bin doları bulacağını tahmin ediyor ve Brüksel Borsası'nın turistten tazminat talep edeceği belirtiliyor.

Alkollü turist, restorasyonu bir gün önce biten heykelin kolunu kırdı
Heykelin restore edilmeden önceki hali

KÜLTÜREL MİRASIN PARÇALARI

Restorasyon proje müdürü Nel Vandevennet, binanın ve heykellerin kültürel mirasın bir parçası olduğunu vurguladı ve onarımlarının birkaç hafta veya ay sürebileceğini söyledi.

Brüksel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alkollü turist restore edilen heykelin kolunu kırdı! Verdiği zarar büyük - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü turist restore edilen heykelin kolunu kırdı! Verdiği zarar büyük - Son Dakika
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