Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın sebebiyle köy sakinleri tahliye edildi

Bulgaristan- Türkiye sınırındaki Edirne'nin Büyükismailçe köyünün karşı kısmında bulunan, Svilengrad'a bağlı Varnik ve Matochina köyü sakinleri yangın sebebiyle tahliye edildi. İki gün önce Prisadets köyünden başlayan yangın tehlikeli bir şekilde Matochina köyü istikametine doğru ilerlemeye devem ediyor.

Haskova bölge basın merkezinden yapılan açıklamada Haskova Bölge Valisi Ginka Raycheva, Svilengrad ve Topolovgrad belediyelerini kapsayan Haskovo bölgesinde kısmi olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İki belediyenin 10 bin dönümlük kuru ot ve çalılık alanını kaplayan arazisinde yangın sürüyor. Bulgaristan Polis memurlarının halkın güvenli bir yere tahliye edilmesinde görev aldığı belirtildi.

Şiddetli rüzgar etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sebebiyle belediyeye bağlı Varnik ve Matochina köylerinde yaşayanların tahliyesi önleyici nitelikte. Karchev, Varnik'te iki, Matochina'da ise yaklaşık 10 sakinin bulunduğunu belirtti. Ona göre Türkiye sınırında bulunan Matochina en çok tehdit altındaki köy olmasından dolayı burada bulunan köy sakinleri Sladun köyündeki toplum merkezinde götürüldü. Bölge sakinlerinin ifadesine göre yangını kaçak göçmenler başlattığı iddia ediliyor. - EDİRNE