California\'da Kimyasal Sızıntı Alarmı

ABD'nin California eyaletine bağlı Orange County bölgesinde, havacılık tesisinde kimyasal madde içeren tankta meydana gelen sızıntı riski nedeniyle acil durum ilan edildi.

California Valisi Gavin Newsom, eyaletin güneyindeki Orange County'ye bağlı Garden Grove kentinde faaliyet gösteren havacılık üretim tesisi GKN Aerospace'te bulunan yaklaşık 5 bin ila 7 bin galon metil metakrilat içeren tankın, aşırı ısınmaya ve zehirli gaz yaymaya başladığını bildirdi. Newsom, müdahaleye rağmen tehlikeli kimyasalların kontrolsüz şekilde salınmasına yol açabilecek ciddi felaket riskinin devam ettiği uyarısında bulundu. Yerel yetkililerin, bu ölçekteki bir olayla başa çıkmakta yetersiz kaldığını söyleyen Newsom, bu nedenle Orange County bölgesinde acil durum ilan ettiğini duyurdu.

California eyaletinde dün kimyasal tankta meydana gelen sızıntı nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi için tahliye emri verildi.