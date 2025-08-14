Cammu Keşmir\'de Sel Felaketi: 17 Ölü

HİNDİSTAN idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde etkili olan selde 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yetkililer, sel nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 75 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.