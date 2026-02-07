Romanya'da bir yayıncı, canlı yayın sırasında yere düşen katana kılıcını tutmaya çalışırken yaralandı. Canlı yayında o anları izleyenler dehşete düşürken genç kadının tendonlarının kesildiği ifade edildi.
Romanya'da bir yayıncı, elindeki katana kılıcının yere düşmesi üzerine refleksle kılıcı yakalamak istedi. Bu sırada keskin kılıç, elini kesti.
Talihsiz kazada yayıncının elindeki tendonların kesildiği öğrenildi. Olayın ardından yayına ara verilirken, o anlar canlı yayına yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?