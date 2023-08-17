Cape Verde Açıklarında Göçmen Teknesi Faciası: En Az 60 Ölü - Son Dakika
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BBC

Cape Verde Açıklarında Göçmen Teknesi Faciası: En Az 60 Ölü

Son Güncelleme: 17.08.2023 08:05

Batı Afrika’da bulunan Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) açıklarında bir göçmen teknesinin bulunması üzerine en az 60 göçmenin hayatını kaybettiği düşünülüyor. İçlerinde çocukların da bulunduğu 38 kişi Cape Verde’nin bir adası olan Sal’ın kıyılarında bulunarak kurtarıldı. Cape Verde yetkilileri daha fazla can kaybının olmaması için göç ile ilgili küresel bir şekilde politika üretilmesi çağrısında bulundu. Teknenin ilk başta Pazartesi günü fark edildiği, ilk haberlere göre teknenin battığı ancak daha sonra sürüklendiği açıklandı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) kurtulanlar arasında 12-16 yaşları arasında dört çocuğun bulunduğunu belirtti. Teknenin bulunduğu göç yolunun çok tehlikeli olduğu ve genelde İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na gitmek için kullanıldığı ifade edildi. Yoksulluk ve Afrika ülkelerinde görülen siyasi istikrarsızlığın insanları göç etmeye zorladığı düşünülüyor.

Batı Afrika’da bulunan Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) açıklarında bir göçmen teknesinin bulunması üzerine en az 60 göçmenin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

İçlerinde çocukların da bulunduğu 38 kişi Cape Verde’nin bir adası olan Sal’ın kıyılarında bulunarak kurtarıldı.

Teknenin Senegal’den yola çıktığı ve bir aydır Atlas Okyanusu’nda olduğu düşünülüyor.

Cape Verde yetkilileri daha fazla can kaybının olmaması için göç ile ilgili küresel bir şekilde politika üretilmesi çağrısında bulundu.

Teknenin ilk başta Pazartesi günü fark edildiği, ilk haberlere göre teknenin battığı ancak daha sonra sürüklendiği açıklandı.

Sal Adası’nın 320 km açığında bir İspanyol balıkçı teknesi, okynanustaki aracı fark edince yetkililere haber verdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) kurtulanlar arasında 12-16 yaşları arasında dört çocuğun bulunduğunu belirtti.

Senegal Dışişleri Bakanlığı ise teknenin 10 Temmuz’da 101 göçmen ile açıldığını aktardı.

AFP’ye konuşan ve göçmenlerin yola çıktığı Senegal’deki Fasse Boye balıkçılık kasabasından bir yetkili olan Moda Samb, teknede olanların neredeyse hepsinin kasabada büyüdüğünü, bazı ailelerin halen yakınlarından haber beklediğini belirtti.

Teknede Sierra Leone ve Gine Bissau ülkelerinden de göçmenlerin olduğu tespit edildi.

Teknenin bulunduğu göç yolunun çok tehlikeli olduğu ve genelde İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na gitmek için kullanıldığı ifade edildi.

2020 ve 2023 yılları arasında yaklaşık 67 bin kişi Kanarya Adaları’na geldi.

Aynı dönemde bu göç yolunda 2.5o0 kişi hayatını kaybetti.

Yoksulluk ve Afrika ülkelerinde görülen siyasi istikrarsızlığın insanları göç etmeye zorladığı düşünülüyor.

Kaynak: BBC
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Yeşil Burun Adaları, Batı Afrika, Senegal, Afrika, Dünya, Son Dakika

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