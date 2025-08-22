Çekya, ateşkesin ardından Ukrayna\'ya asker göndermeye hazır

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere diplomatik çabalar devam ederken, bölge ülkeleri güvenlik konusunda yeni adımlar atmayı sürdürüyor.
Son olarak Çekya Savunma Bakanlığı, Moskova ile Kiev arasında bir ateşkes anlaşması imzalanması durumunda istikrar misyonuyla Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü David Szima, "Çekya, Gönüllüler Koalisyonu'nun bir parçası ve tüm faaliyetlerini ortaklarıyla yakından koordine etmektedir. Barış anlaşmasına uyulmasıyla bağlantılı olarak Ukrayna'ya yardımı dışlamamaktayız" ifadelerini kullandı.
Szima, Prag yönetiminin Çek askerlerinin silahlı çatışmalara aktif katılımını öngörmediğini vurguladı. Szima, Çek askerlerinin Ukraynalı askerlere eğitim verme, mayın temizleme, Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına hizmet edecek faaliyetlerde bulunabileceğini belirtti.
Daha önce Fransa, İngiltere, Almanya ve Litvanya da yaptıkları açıklamalar ile Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını bildirmişti.
