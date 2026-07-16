Cenova Köprüsü Davasında 32 Sanığa 177 Yıl Hapis - Son Dakika
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Cenova Köprüsü Davasında 32 Sanığa 177 Yıl Hapis

Cenova Köprüsü Davasında 32 Sanığa 177 Yıl Hapis
16.07.2026 18:47
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Cenova'daki Morandi Köprüsü faciasında 43 kişinin ölümüyle ilgili 32 sanığa toplamda 177 yıl hapis cezası verildi.

İtalya'nın en büyük altyapı facialarından olan Cenova kentindeki Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu 43 kişinin ölmesiyle ilgili davada eski otoyol işletmeleri yöneticisi de dahil 32 sanık toplamda 177 yıl hapis cezası aldı.

1960'larda yapılan otoyol köprüsünün bir kısmı 14 Ağustos 2018'de fırtınalı havada çökmüştü.

Onlarca metre yükseklikten düşen araçlarda bulunan ve köprünün altında kalanlar da dahil 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Cenova'da 4 yıldır süren davada karar bugün açıklandı.

Köprünün bakımını denetlemekle görevli eski yöneticilere ve teknisyenler de dahil sanıklara 12 yıla varan hapis cezaları verildi.

Otoyolların inşası ve yönetiminden sorumlu, devlet idaresindeki Autostrade per l'Italia (Aspi) şirketinin eski yöneticisi Giovanni Castellucci 12 yıl hapse mahkum edildi.

Halen, 2013'te Avellino kentindeki bir viyadükte meydana gelen başka bir kaza nedeniyle 6 yıl hapis cezasını doldurmakta olan Castellucci, Cenova'daki duruşmaya katılmadı.

Aspi'nin eski CEO'su Castellucci için Cenova savcılığı 18 yıl 6 ay hapis talep ediyordu.

Davada ayrıca Aspi ile bakım firması Spea'dan başka yöneticisi ve teknisyenler de yargılanıyordu.

Açıklanan kararla Aspi'de yönetim kademesinde üçüncü sırada bulunan, bakım çalışmalarından sorumlu yönetici Michele Donferri Mitelli 11 yıla mahkum edildi.

Şirketin operasyon yöneticisi Paolo Berti ile Spea'nın eski CEO'su Antonino Galatà 5 yıl 6 ay, eski Ulaştırma Bakanlığı Denetleme Müdürü Mauro Coletta'nın 5 yıl hapis cezaları aldı.

57 sanıktan 32'si, toplamda 177 yıl hapse mahkum edildi.

Sanıklar çoklu ölüme sebebiyet verme, resmi görevlerini yerine getirmeme, ulaşım güvenliğini tehlikeye atma, sahtecilik gibi suçlamalarla yargılanıyordu.

Karar duruşmasında, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Cenova Belediye Başkanı Silvia Salis de hazır bulundu.

İtalya basınına konuşan yakınını kaybeden bir kişi, karardan memnun olduğunu, hayatını kaybeden kişilerin "öldürüldüğünün" teyit edildiğini söyledi.

Sanıklar ise suçlamaları reddediyordu.

Savunma avukatları köprünün çökmesine, bir kablodaki tasarım hatasının neden olduğunu ve bu kablo betonla kaplı olduğu için bakımla önlenemeyeceğini iddia ediyordu.

Savcılık ise sanıkların yapının bozulma belirtilerinin ve dolayısıyla çökme olasılığının farkında olduğunu, ancak kârı artırmak amacıyla bakım masrafından kaçındıklarını savunuyordu.

Aspi ve Spea bugüne kadar yaklaşık 30 milyon euro tazminat ödedi.

'Köprüler kader yüzünden çökmez'

Morandi Köprüsü faciası, İtalya'nın bakımsız altyapı sistemlerinin sembolü haline gelmişti.

2020'de de Cenovalı ünlü mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan Cenova San Giorgio Köprüsü'nün açılışı 2024'te yapıldı.

Yeni köprünün altına 14 Ağustos 2018'de ölenler için bir anıt yapıldı.

Yeni köprünün mimarı Renzo Piano 2018'deki facia sonrası yaptığı bir açıklamada, köprünün aşırı hava olayları nedeniyle çökmüş olabileceği iddialarıyla ilgili olarak "Doğanın anarşisinin, yıldırım ve yağmurların anarşisinin kontrol edilemeyeceğini düşünen kaderciliğe inanmıyorum" demişti.

"Köprüler kader yüzünden çökmez. Kimse bize kaderden bahsetmesin" dedi.

Kaynak: BBC

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