Cezayir'de Şiddetli Kum Fırtınası Hayatı Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika
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Cezayir'de Şiddetli Kum Fırtınası Hayatı Durma Noktasına Getirdi

31.07.2023 16:06

Cezayir'in Ouled Jalal eyaletinde çıkan şiddetli kum fırtınası, görüşü ve sıcaklığı etkileyerek trafikte aksamalara neden oldu. Polis, toz bulutları nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu ve solunum rahatsızlığı olan kişilerin dışarıya çıkmamaları istendi.

Cezayir'in Ouled Jalal eyaletinde çıkan şiddetli kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Sürücüler ilerlemekte sıkıntı çekerken, kronik hastalara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

TRAFİKTE AKSAMALAR OLDU

Cezayir'in dün Ouled Jalal eyaletinde şiddetli bir kum fırtınasının etkili olduğu bildirildi. Eyalette görüşü ve sıcaklığı etkileyen kum fırtınası, trafikte aksamalara neden olurken yoğun toz bulutları nedeniyle polis sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Solunum rahatsızlıkları olan kişilerin ise mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları istendi.

Kaynak: İHA
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Cezayir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cezayir'de Şiddetli Kum Fırtınası Hayatı Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir'de Şiddetli Kum Fırtınası Hayatı Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika
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