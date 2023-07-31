Cezayir'de Şiddetli Kum Fırtınası Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Cezayir'in Ouled Jalal eyaletinde çıkan şiddetli kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Sürücüler ilerlemekte sıkıntı çekerken, kronik hastalara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

TRAFİKTE AKSAMALAR OLDU

Cezayir'in dün Ouled Jalal eyaletinde şiddetli bir kum fırtınasının etkili olduğu bildirildi. Eyalette görüşü ve sıcaklığı etkileyen kum fırtınası, trafikte aksamalara neden olurken yoğun toz bulutları nedeniyle polis sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

"DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Solunum rahatsızlıkları olan kişilerin ise mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları istendi.