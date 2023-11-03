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Cezayir'de cumhurbaşkanına yetki verildi! Savaşa girmeleri an meselesi - Son Dakika

Cezayir'de cumhurbaşkanına yetki verildi! Savaşa girmeleri an meselesi

Son Güncelleme: 03.11.2023 10:49

Cezayir Parlamentosu'nda yapılan oylamada bütün milletvekillerinin olumlu oyuyla Cumhurbaşkanı Tebbun'a İsrail'e karşı savaşa girme yetkisi verildi. Mecliste yapılan oylama sırasında Filistin halkını ve direniş gruplarını destekleyen sloganlar atıldı.

7 Ekim'de Hamas'ın Tel Aviv'e başlattığı saldırılardan sonra savaş durumuna geçen İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı. Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 7 Ekim'den bu yana binlerce masum sivili katletti. Bölgede tansiyon bir an olsun düşmezken Cezayir'den de dikkat çeken bir hamle geldi.

SAVAŞA GİRME YETKİSİ TANIDILAR

Cezayir Parlamentosu'nda yapılan oylamada bütün milletvekillerinin oyuyla Cumhurbaşkanı Tebbun'a, İsrail'le savaşa girme yetkisi tanındı. O anlarda Filistin halkına destek veren sloganlar atıldı. Şimdi Tebbun'un bir açıklama yapması bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞLARDI

Cezayir Ulusal Halk Meclisi, İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin'deki saldırıları gündemiyle 3 gün önce olağanüstü toplandı. Milletvekilleri, Filistin atkıları takıp, Filistin bayrakları taşıyarak "Cezayir ordusu seninledir Gazze" sloganları attı. Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, genel kurula hitaben, bugün İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarının sebebinin 7 Ekim ile beraber başlamadığına dikkati çekerek, "İsrail'in Filistin'i tamamen haritadan silme girişiminin ileri bir aşaması olduğunu" vurguladı.

YEMEN'DEKİ HUSİLER DE SAVAŞA GİRDİKLERİNİ İLAN ETMİŞTİ

Yemen'deki İran destekli Husiler de geçtiğimiz hafta İsrail'e savaş açtıklarını duyurmuştu. Alarm durumuna geçen İsrail ise Kızıldeniz'e savaş gemileri göndermişti.

Cezayir, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cezayir'de cumhurbaşkanına yetki verildi! Savaşa girmeleri an meselesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir'de cumhurbaşkanına yetki verildi! Savaşa girmeleri an meselesi - Son Dakika
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