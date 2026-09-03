Chevron ve Eni, Venezuela'da petrol üretimini artıracak anlaşmaları imzaladı - Son Dakika
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Chevron ve Eni, Venezuela'da petrol üretimini artıracak anlaşmaları imzaladı

Chevron ve Eni, Venezuela\'da petrol üretimini artıracak anlaşmaları imzaladı
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ABD merkezli Chevron ve İtalyan Eni, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta petrol üretimini artırmayı hedefleyen milyarlarca dolarlık anlaşmalara imza attı. Anlaşmalar, geçen hafta Washington ile varılan 17 petrol sahasına erişim sağlayan mutabakatın ardından geldi ve şirketlerin sahalardaki paylarını artırmasını öngörüyor.

(ANKARA) - Washington ile Karakas arasında Venezuela'nın petrol rezervlerinin yaklaşık beşte birini oluşturan 17 petrol sahasına erişim sağlayan anlaşmanın duyurulmasından günler sonra, aralarında Chevron ve Eni'nin de olduğu küresel enerji şirketleri Karakas'ta milyarlarca dolarlık yeni anlaşmalar imzaladı.

ABD merkezli Chevron ve İtalya merkezli Eni, Venezuela'daki petrol üretimini artırmayı amaçlayan milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı. Başkent Karakas'ta düzenlenen imza törenine Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ABD Enerji Bakanı Chris Wright katıldı. Anlaşmalar, Karakas ile Washington arasında geçen hafta varılan ve ABD'ye Venezuela'nın toplam petrol rezervlerinin yaklaşık beşte birine denk gelen 17 petrol sahasına erişim sağlayan anlaşmanın ardından geldi.

İmza töreni için Karakas'a giden Wright, Venezuela'nın küresel enerji şirketleriyle yaptığı anlaşmaların ülkede "barış, fırsat ve refah sürecini harekete geçirmek açısından kritik" olduğunu söyledi. Wright, "Başkan Donald Trump olumlu yönde küçük bir adım ya da yavaş bir ilerleme istemedi. Venezuela'da mümkün olan en kısa sürede bir dönüşüm görmek istedi" dedi. Yeni sözleşmeler kapsamında Chevron ve Eni, Venezuela'daki faaliyetlerini genişletirken petrol sahalarındaki paylarını da artıracak.

ABD: VENEZUELA'NIN PETROLÜNÜ ÇALMIYORUZ

ABD'nin eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ocak ayında düzenlediği operasyonla ülke dışına çıkarmasının ardından Karakas ile Washington arasında enerji alanındaki iş birliği hız kazandı. ABD merkezli North American Blue Energy Partners'a, Venezuela'nın petrol rezervlerinin yaklaşık beşte birini oluşturan 17 petrol sahasında 100 yıllık imtiyaz tanınması ülkede egemenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Washington'ın "Venezuela'nın petrolünü çalmadığını" savundu. Wright, "Yaptığımız tek şey, yer altında atıl durumda bulunan ve Venezuela halkına hiçbir fayda sağlamayan bir varlığı, onu geliştirmek için gerekli para ve teknolojiyle buluşturmak" dedi.

Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın günlük petrol üretiminin şu anda yaklaşık 1,25 milyon varil olduğunu belirten Wright, bu rakamın 2030 yılı sonuna kadar günlük 2 milyon varile ulaşacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Washington, Venezuela, Caracas, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Chevron ve Eni, Venezuela'da petrol üretimini artıracak anlaşmaları imzaladı - Son Dakika

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