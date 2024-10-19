Cibaliya'da Hava Saldırısı: 33 Ölü

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(ANKARA) - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında 33 kişi hayatını kaybetti, 70'den fazla insan yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında 21'i kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda 70'den fazla insanın yaralandığı belirtildi.