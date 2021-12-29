Çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce gözlerine inanamadı

Biden yine yaptı yapacağını! İmza attığı savunma yasasındaki Türkiye detayı kriz çıkaracak

Vatandaşı işte böyle soyuyorlar! Marketteki kurnazlığı zabıtanın dikkati ortaya çıkardı

Hindistan'da geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen çift başlı buzağının ardından bu sefer de "insan yüzlü oğlak" şaşkınlığı yaşanıyor. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Dholai Vidhan Sabha bölgesindeki Gangapur köyündeki çiftçilik yapan Shankar Das isimli adam, ahıra girdiğinde gördüklerine inanamadı.

İNSAN YÜZLÜ OĞLAK DOĞURDU

Çünkü çiftçi Das'ın hamile olan keçisi, insan yüzlü bir oğlak dünyaya getirmişti. Karşılaştığı manzara nedeniyle büyük şaşkınlık yaşayan Das, kan ter içerisinde kaldıktan sonra hemen diğer çiftlere haber verdiğini söyledi.

KOMŞULARI EVE AKIN ETTİ

Das, doğumun ardından çok sayıda komşusunun oğlağı görmek için evine akın ettiğini belirtti. Çiftçi Das, minik oğlağı görenlerin büyük şok yaşadığını ve herkesin kendisine bu durumun nasıl gerçekleştiği yönünde sorular sorduğunu ifade etti.

DOĞUMDAN SONRA ÖLDÜ

Keçinin ikinci kez doğum yaptığı ve bu doğum sonucunda insan yüzlü oğlağın dünyaya geldiği belirtildi. Çiftçi Shankar Das, yavrunun henüz gelişmeden doğması nedeniyle fazla yaşamadığını anlattı.

İşte insan yüzlü oğlağın fotoğrafları: