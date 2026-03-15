Çin\'de dehşet anları: Aslan 10 yaşındaki kızın bacağını yakaladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
15.03.2026 01:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Çin'de bir hayvanat bahçesinde yaşanan olay, ziyaretçilerin güvenliği ve hayvanlarla temas uygulamalarını yeniden gündeme getirdi. Olayda aslanların bulunduğu besleme alanına giren 10 yaşındaki bir kız çocuğu, kafes parmaklıklarının arasından uzanan yırtıcı hayvan tarafından bacağından yakalandı. Büyük panik yaratan olayda küçük kız, görevlilerin müdahalesiyle kurtarılırken, olayın ardından hayvanat bahçesi hakkında inceleme başlatıldı.

Çin'de bir hayvanat bahçesinde yaşanan olay, güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Guangdong eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde, aslanları beslemek için ayrılmış alana giren 10 yaşındaki bir kız çocuğu, bir anda kafesten uzanan aslanın saldırısına uğradı.

ZİYARETÇİLERE KAPALI ALAN

Olay, Shantou Zhongshan Park Hayvanat Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çocuk, normalde ziyaretçilere kapalı olan ve yalnızca belirli yaş gruplarının girebildiği hayvan besleme alanına bir görevlinin izniyle alındı. Kızın elindeki yiyeceği fark eden bir dişi aslan, kafes parmaklıklarının arasından uzanarak çocuğun bacağını yakaladı ve kendine doğru çekmeye başladı.

Görüntülerde kız çocuğunun çığlık attığı, bir hayvan bakıcısının ise onu çekerek kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Yaklaşık 30 saniye süren panik anlarının ardından, görevli metal bir çubuk kullanarak aslanı uzaklaştırmayı başardı ve çocuk kafesten kurtarıldı.

HAFİF YARALARLA KURTULDU

Saldırıda kız çocuğunun bacağında yalnızca hafif sıyrık ve çizikler oluştu. Hastaneye kaldırılan çocuk, kuduz aşısı yapıldıktan sonra aynı gün taburcu edildi.

HAYVANAT BAHÇESİ KAPATILDI

Olayın ardından hayvanat bahçesi yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yaşı uygun olmayan bir çocuğun besleme alanına alınmasının ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu belirtti. Olayın ardından sorumlu görevlinin görevden uzaklaştırıldığı ve tesisin güvenlik incelemesi için geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

Uzmanlar, vahşi hayvanların bulunduğu alanlarda ziyaretçilerle doğrudan temas kurulmasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek benzer uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Hayvanat Bahçesi, İnceleme, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fuat göker Fuat göker:
    Oradakiler izlihor kimse yardım etmeyi düşünmüyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 02:53:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.