Çin\'de dehşet anları: Aslan 10 yaşındaki kızın bacağını yakaladı

Çin'de bir hayvanat bahçesinde yaşanan olay, güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Guangdong eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde, aslanları beslemek için ayrılmış alana giren 10 yaşındaki bir kız çocuğu, bir anda kafesten uzanan aslanın saldırısına uğradı.

ZİYARETÇİLERE KAPALI ALAN

Olay, Shantou Zhongshan Park Hayvanat Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çocuk, normalde ziyaretçilere kapalı olan ve yalnızca belirli yaş gruplarının girebildiği hayvan besleme alanına bir görevlinin izniyle alındı. Kızın elindeki yiyeceği fark eden bir dişi aslan, kafes parmaklıklarının arasından uzanarak çocuğun bacağını yakaladı ve kendine doğru çekmeye başladı.

Görüntülerde kız çocuğunun çığlık attığı, bir hayvan bakıcısının ise onu çekerek kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Yaklaşık 30 saniye süren panik anlarının ardından, görevli metal bir çubuk kullanarak aslanı uzaklaştırmayı başardı ve çocuk kafesten kurtarıldı.

HAFİF YARALARLA KURTULDU

Saldırıda kız çocuğunun bacağında yalnızca hafif sıyrık ve çizikler oluştu. Hastaneye kaldırılan çocuk, kuduz aşısı yapıldıktan sonra aynı gün taburcu edildi.

HAYVANAT BAHÇESİ KAPATILDI

Olayın ardından hayvanat bahçesi yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yaşı uygun olmayan bir çocuğun besleme alanına alınmasının ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu belirtti. Olayın ardından sorumlu görevlinin görevden uzaklaştırıldığı ve tesisin güvenlik incelemesi için geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

Uzmanlar, vahşi hayvanların bulunduğu alanlarda ziyaretçilerle doğrudan temas kurulmasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek benzer uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.