Çin'de Sel Sonrası Çiftlikten Kaçan 70'ten Fazla Timsah Aranıyor - Son Dakika

Çin'de Sel Sonrası Çiftlikten Kaçan 70'ten Fazla Timsah Aranıyor

Çin\'de Sel Sonrası Çiftlikten Kaçan 70\'ten Fazla Timsah Aranıyor
Son Güncelleme: 12.09.2023 12:36

Çin'in güneyinde etkili olan sellerde bir çiftlikten kaçan 70'ten fazla timsahı bulmak için bölge yetkilileri operasyon başlattı. Guangdong eyaletindeki Maoming kentinde bulunan çiftlik sel sularıyla basılırken, 69 yetişkin ve 6 yavru timsah Peng Cun köyü yakınlarında görüldü. Timsahları yakalamak için operasyon başlatılırken, bölge halkına dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Çin'in güneyinde etkili olan sellerde bir çiftlikten kaçan 70'ten fazla timsahı bulmak için bölge yetkilileri operasyon başlattı.

Çin basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaleti şiddetli yağışların ve sellerin etkisi altında.

Guangdong'un Maoming kentinde bulunan bir çiftliği de sel basarken, burada bulunan 70'ten fazla timsah kaçtı.

Bölge yetkilileri, timsahları yakalamak için operasyon başlatırken, bölge halkına da dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Yerel basında yer alan videolarda, en az 69 yetişkin ve 6 yavru timsah Peng Cun köyü yakınlarında görülüyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de Sel Sonrası Çiftlikten Kaçan 70'ten Fazla Timsah Aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Braga'ya verilen ceza Fenerbahçe'ye yaradı! Al-Musrati imzaya geliyor
12:07 İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya hakaret davasından beraat
12:00 Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının protez kol masrafını iş insanı karşılayacak
11:55 Turabi Çamkıran, Survivor 2024 All Star'ın kadrosuna dahil oldu
11:52 İngiltere, Amerikan Bully 'XL' ırkı köpeklerin yasaklanması için harekete geçti
11:40 Diyarbakır'da mezar açma işlemi yapan görevlinin saygısızlığı tepki çekti
11:37 Vicdanın kurusun Yunan! Öldüresiye dövdükleri göçmenleri Türkiye'ye geri yolladılar
11:25 Dolar/TL, 26,89 seviyesinden işlem görüyor
11:21 Rusya'da yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı
11:20 Filenin Sultanı Özge Örge'nin eski eşinden sonra abisi de oyuncu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2023 13:01:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Sel Sonrası Çiftlikten Kaçan 70'ten Fazla Timsah Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement