Çin'den ABD'ye Yüzde 125 Vergi Yanıtı - Son Dakika
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Dünya

Çin'den ABD'ye Yüzde 125 Vergi Yanıtı

Çin, ABD'nin gümrük tarifelerine karşılık vergileri yüzde 125'e çıkararak sert bir tepki gösterdi.

11.04.2025 18:19
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(ANKARA) — Çin, ABD mallarına uygulanan vergileri yüzde 125'e çıkardığını duyurarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüksek gümrük tarifesi kararına sert bir yanıt verdi. Çin Maliye Bakanlığı, ABD'nin gümrük stratejisini "ekonomi tarihine geçecek bir şaka" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı dün Çin menşeli ürünlerdeki vergileri yüzde 145'e yükseltmiş, gümrük tarifesi yükseltilen diğer ülkelerin çoğuna ise 90 günlük muafiyet tanıdığını açıklamıştı. Kararın ardından Çin para birimi Yuan, küresel finans krizinden bu yana en düşük seviyesine gerilese de, bugün hafif bir toparlanma gösterdi.

Çin Maliye Bakanlığı, ABD'nin tarifelerini "tek taraflı zorbalık" olarak tanımlayarak, "uluslararası ticaret kurallarının ve ekonomik mantığın açık ihlali" olduğunu belirtti. Çin tarafından yapılan açıklamada "ABD daha yüksek tarifeler getirse bile bunun artık ekonomik anlamı kalmaz ve bu durum ekonomi tarihine bir şaka olarak geçer" ifadeleri kullanıldı.

Çin, Trump'ın kararına karşılık olarak önceki gün Hollywood filmlerinin ithalatını sınırlayacağını duyurmuştu. Aynı hafta ABD hizmet ihracatına karşı da önlemler alan Pekin, ticaret savaşının yeniden tırmandığı bu dönemde uluslararası destek arayışına yöneldi. Başkan Xi Jinping, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Pekin'de yaptığı görüşmede, Çin ve Avrupa Birliği'nin "tek taraflı zorbalığa birlikte karşı çıkması" gerektiğini söyledi.

Xi, gelecek hafta Vietnam, Malezya ve Kamboçya'yı kapsayan bir Güneydoğu Asya turuna çıkacak. Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao da son günlerde Avrupa Birliği, Malezya, Suudi Arabistan ve Güney Afrika'daki muhataplarıyla görüşmeler yaptı. Önceki gün AB ile ticaret indirimi görüşmelerinin yeniden başlatılması ve elektrikli araçlar konusunda uzlaşma sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

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Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Maliye Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'den ABD'ye Yüzde 125 Vergi Yanıtı - Son Dakika

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