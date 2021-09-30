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Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar - Son Dakika

Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar

30.09.2021 14:03

Dünya, 5 milyona yakın kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsle savaşına hız kesmeden devam ederken, ülkeler de salgını durdurabilmek adına birbirinden sert tedbirler almayı sürdürüyor. Salgının patlak verdiği Çin'de yetkililer koronavirüse yakalanan hayvanları öldürmeye başladı. Salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanan 3 ev kedisinin uyutulduğu Çin'de yönetim bu kararın apartman sakinlerini virüse karşı korumak için alındığı bilgisinin altını çiziyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı esir alan koronavirüsle mücadele son sürat devam ediyor. Son dönemde varyantları ile gündemde olan koronavirüsün özellikle Delta varyantı dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

KORONAYA YAKALANAN 3 EV KEDİSİNİ UYUTTULAR

Dünyanın dört bir yanında Delta'ya karşı mücadele sürerken Çin'den şoke eden bir haber geldi. New York Daily News'ta yer alan habere göre, Çinli yetkililer koronavirüse yakalanan hayvanları öldürmeye başladı. Aynı habere göre, Çinli yetkililer salgın ile mücadele kapsamında kovid pozitif olan 3 ev kedisini uyuttu.

KARAR APARTMAN SAKİNLERİNİ KORUMAK İÇİN ALINMIŞ

Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan bu adım ile ilgili yapılan resmi açıklamada bu kararın apartman sakinlerini virüse karşı korumak için alındığı bilgisinin altı çizildi.

KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI 5 MİLYONA YAKLAŞTI

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 233 milyon 770 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 782 bine ve iyileşenlerin sayısı 210 milyon 613 bine yükseldi. Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 60 bini, Hindistan'da 33 milyon 737 bini, Brezilya'da 21 milyon 381 bini ve İngiltere'de 7 milyon 771 bini geçti.

Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar - Son Dakika
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