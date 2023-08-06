Çin, Filipinler'in takviye botuna izin vermedi - Son Dakika
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Çin, Filipinler'in takviye botuna izin vermedi

06.08.2023 12:04

Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resife Filipinler takviye botunun yanaşmasına Çin'in izin vermemesi gerilime yol açtı. Çin ve Filipinler'in sahil güvenlik ekipleri, İkinci Thomas Shoal olarak bilinen ihtilaflı alanlar arasındaki resifin yakınında karşı karşıya geldi. Çin sahil güvenlik botları, Filipinler'in resifteki askerlerine gıda, su ve yakıt taşıyan iki botundan birinin yanaşmasına izin vermedi ve tazyikli su kullandı. Filipinler Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Çin gemisinin eylemlerinin, 'botta bulunan kişilerin güvenliğini göz ardı ettiği' bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'e destek açıklaması yaptı.

Çin ve Filipinler'in sahil güvenlik ekipleri, İkinci Thomas Shoal olarak bilinen ihtilaflı alanlar arasındaki resifin yakınında karşı karşıya geldi. Çin sahil güvenlik botları, Filipinler'in resifteki askerlerine gıda, su ve yakıt taşıyan iki botundan birinin yanaşmasına izin vermedi ve tazyikli su kullandı. Filipinler Silahlı Kuvvetleri iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren olaya ilişkin görüntüleri de servis etti.

"ÇİN'İN EYLEMLERİ ABARTILI VE RAHATSIZ EDİCİ"

Filipinler Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Çin gemisinin eylemlerinin, "botta bulunan kişilerin güvenliğini göz ardı ettiği" bildirildi. Bu eylemle Çin'in uluslararası hukuku ihlal ettiği savunulan açıklamada, olayda yaralanan olup olmadığına dair detaya yer verilmedi. Açıklamada, Çin'in eylemleri "abartılı ve rahatsız edici" olarak nitelendirilerek, bölgede "sorumluluk sahibi" eylemlerde bulunması çağrısı yapıldı.

Çin ve Filipinler'i savaşın eşiğine getiren olay! Botlara tazyikli suyla müdahale ettiler

ABD: ÇİN GEMİLERİ FİLİPİNLER'İN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE ETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'e destek açıklaması yaptı. Çin'in bu eylemlerinin bölgesel barış ve istikrara "doğrudan tehdit" olduğu kaydedilen açıklamada, "Tazyikli su fırlatan ve güvensiz engelleme manevraları sergileyen Çin gemileri, Filipinler'in açık denizlerde yasal seyrüsefer özgürlüğüne müdahale etti ve Filipinler gemilerinin ve mürettebatının güvenliğini tehlikeye attı" ifadelerine yer verildi. Avustralya ve Japonya da Filipinler'e destek açıklaması yaptı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin ve Filipinler'i savaşın eşiğine getiren olay! Botlara tazyikli suyla müdahale ettiler

ABD ASKERİ DEVRİYE VE SEYİR FAALİYETLERİNİ ARTIRDI

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor. ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları (FONP)" adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Çin, Filipinler'in takviye botuna izin vermedi - Son Dakika


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