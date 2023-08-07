Çin'in Shulan kentini sel vurdu: 14 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
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Çin'in Shulan kentini sel vurdu: 14 ölü, 1 kayıp

07.08.2023 11:09

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı Shulan kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Sel nedeniyle çok sayıda kişi evlerinden tahliye edildi ve altyapıda büyük hasar meydana geldi. Yardım amaçlı helikopterler bölgeye gönderildi ve acil müdahale çalışmaları devam ediyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı Shulan kentinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi can kayıplarını beraberinde getirdi.

Çin'de meydana gelen sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayıp

14 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ İSE KAYIP

Yerel makamlardan yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Çin'de meydana gelen sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayıp

ACİL MÜDAHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilirken, altyapıda büyük hasar meydana geldi. Selden etkilenen bölgelere helikopterlerle yardım gönderildi. Kent genelinde başlatılan acil müdahale çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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