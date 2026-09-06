Çin, Katar Başbakanı Al Sani'nin 7-8 Eylül'deki ziyaretini duyurdu
Çin Dışişleri Bakanlığı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin davet üzerine 7-8 Eylül'de Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.
KATAR Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin davet üzerine 7-8 Eylül tarihlerinde Çin'e ziyarette bulunacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
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