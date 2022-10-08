Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı - Son Dakika
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Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı

08.10.2022 17:32

Çinli influencer Wang Chan, canlı bir eşek arısını yediği anların videosunu yayınladı. Sosyal medyada tepki çeken şahsın olay sonrasında paylaştığı görüntüye ise dudakları nedeniyle çok sayıda yorum yapıldı.

Wang Chan, isimli Çinli bir influencer, canlı bir yaban arısını yediği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler internette kısa süre içerisinde gündem olurken, bazı kullanıcılar olaya tepki gösterdi.

DUDAKLARI ŞİŞTİ

Kameraya yansıyan o anlarda, Chan'ın geleneksel yöntemlerle bir yaban arısını yediği görüldü. Videoya evde denemeyin notunu da düşen Chan, olay sonrası paylaştığı bir videoda ise dudaklarının şişmiş halini gösterdi.

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VİDEO YASAKLANDI

Öte yandan, Chan'ın paylaştığı görüntülere tepki yağınca video yasaklandı. Bu durumun üzerine açıklamalarda bulunan Chan, Pazar günü benzer bir video daha çekeceğini belirterek tekrar eşek arısı yiyeceğini açıkladı.

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SON DAKİKA: Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı - Son Dakika
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