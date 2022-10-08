Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı

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Wang Chan, isimli Çinli bir influencer, canlı bir yaban arısını yediği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler internette kısa süre içerisinde gündem olurken, bazı kullanıcılar olaya tepki gösterdi.

DUDAKLARI ŞİŞTİ

Kameraya yansıyan o anlarda, Chan'ın geleneksel yöntemlerle bir yaban arısını yediği görüldü. Videoya evde denemeyin notunu da düşen Chan, olay sonrası paylaştığı bir videoda ise dudaklarının şişmiş halini gösterdi.

VİDEO YASAKLANDI

Öte yandan, Chan'ın paylaştığı görüntülere tepki yağınca video yasaklandı. Bu durumun üzerine açıklamalarda bulunan Chan, Pazar günü benzer bir video daha çekeceğini belirterek tekrar eşek arısı yiyeceğini açıkladı.