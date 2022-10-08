Wang Chan, isimli Çinli bir influencer, canlı bir yaban arısını yediği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler internette kısa süre içerisinde gündem olurken, bazı kullanıcılar olaya tepki gösterdi.
Kameraya yansıyan o anlarda, Chan'ın geleneksel yöntemlerle bir yaban arısını yediği görüldü. Videoya evde denemeyin notunu da düşen Chan, olay sonrası paylaştığı bir videoda ise dudaklarının şişmiş halini gösterdi.
Öte yandan, Chan'ın paylaştığı görüntülere tepki yağınca video yasaklandı. Bu durumun üzerine açıklamalarda bulunan Chan, Pazar günü benzer bir video daha çekeceğini belirterek tekrar eşek arısı yiyeceğini açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı - Son Dakika