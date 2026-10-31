COP17 Erivan\'da yaklaşık 50 kararla sona erdi, 2030\'un 23 hedefinde ilerleme yetersiz

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin (CBD) 17. Taraflar Konferansı (COP17), Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaklaşık 50 kararın kabul edilmesiyle sona erdi. Konferansta yapılan ilk küresel değerlendirme, 2030 için belirlenen 23 küresel biyoçeşitlilik hedefinin hiçbirinde yeterli ilerleme sağlanamadığını ortaya koydu.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen COP17 sona erdi. Planlanan kapanış tarihinden bir gün sonra sona eren konferansın en önemli sonuçlarından biri, Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin uygulanmasını hızlandırmayı amaçlayan "Erivan Yol Haritası" oldu.

Kunming-Montreal çerçevesi, 2022'de kabul edilmiş ve 2030'a kadar doğa kaybını durdurup tersine çevirmeyi amaçlayan 23 küresel hedef belirlemişti. Erivan'daki COP17'de bu hedeflere yönelik kolektif ilerleme ilk kez küresel ölçekte değerlendirildi.

CBD Sekretaryası'nın konferansın ardından yaptığı açıklamaya göre değerlendirme, dünyanın 23 hedefin tamamına ulaşma konusunda rayında olmadığını gösterdi.

ERİVAN YOL HARİTASI NE ÖNGÖRÜYOR?

COP17'deki ilk küresel değerlendirmenin ardından kabul edilen Erivan Yol Haritası, 2030'a kadar biyoçeşitlilik hedeflerine yönelik çalışmaların hızlandırılmasını öngörüyor.

Yol haritasında doğaya zarar veren teşvik ve sübvansiyonların ele alınması, gelişmekte olan ülkelere mali, bilimsel ve teknik desteğin artırılması, ulusal bütçe ve ekonomik kararların biyoçeşitlilik hedefleriyle daha uyumlu hale getirilmesi ve uygulama, izleme, raporlama ve değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi bulunuyor. Küresel değerlendirmede finansman açıkları, doğaya zarar veren teşvikler, teknoloji, veri ve bilgiye erişimdeki sınırlılıklar ile yetersiz katılım, hedeflerin uygulanmasının önündeki başlıca engeller arasında gösterildi.

2 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN

CBD Sekretaryası'na göre konferans çevresinde farklı fon ve girişimler aracılığıyla yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni biyoçeşitlilik finansmanı açıklandı.

Açıklanan finansman kapsamında, Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) dokuzuncu kaynak yenileme dönemi ve Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi Fonu için toplam 560 milyon dolar ayrıldı. Species Recovery Alliance 500 milyon dolarlık, özel yatırımları doğanın korunmasına yönlendirmeyi amaçlayan Value Nature Fund ise 330 milyon doların üzerinde finansman açıkladı.

CBD İcra Sekreteri Astrid Schomaker, konferansın kapanışında, "Nihayetinde sınav, hükümetlerin Erivan'da ne üzerinde anlaştığı değil, ülkelerine döndüklerinde neyi değiştirdikleridir" dedi.

Erivan Yol Haritası'nın 2030'a kadar Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin uygulanmasının hızlandırılmasına rehberlik etmesi öngörülüyor. İlerleme, politika değişiklikleri, kaynakların sağlanması ve doğanın durumunda ölçülebilir iyileşmeler üzerinden değerlendirilecek.