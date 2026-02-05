Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi - Son Dakika
Dünya

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral\'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
05.02.2026 19:03  Güncelleme: 19:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Epstein skandalıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Saral, "Biz, bu iğrenç düzeni lanetliyoruz. Bu bir siyasi mesele değil; bu insanlık meselesidir. Ve bu kirli dosya, kapatılmayacak kadar büyüktür." dedi.

Dünyayı kasıp kavuran Epstein belgelerine her gün yenisi eklenirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kirli düzeni lanetlediklerini söyleyen Saral, bu dosyanın kapatılmayacak kadar büyük olduğunu belirtti.

"EPSTEIN, ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN ADIDIR"

Saral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Epstein denilen ahlaksız yapı, sadece bireysel bir sapkınlık değil; küresel ölçekte çürümüşlüğün, para ve güçle satın alınmış vicdansızlığın adıdır. Çocukların masumiyetini kirleten, insan onurunu pazarlık konusu yapan bu karanlık düzeni ve onun arkasında sessiz kalan, göz yuman, koruyan kim varsa lanet olsun.

"ASIL MESELE, DOSYALARIN KAPATILMASI"

Buradaki asıl mesele; dosyaların kapatılması, isimlerin gizlenmesi, suç ortaklarının perde arkasında korunmasıdır. Bu suskunluk, bu örtbas, insanlığın alnına sürülmüş bir utanç lekesidir. Şunu herkes bilsin: Çocuk istismarının, ahlaki çöküşün, şeytani ağların siyasi görüşü olmaz. Kim yaptıysa, kim sustuysa, kim koruduysa aynı derecede suçludur. Güçlü diye dokunulamayan her suçlu, adaletin biraz daha öldüğü yerdir.

"BU İĞRENÇ DÜZENİ LANETLİYORUZ"

Biz, bu iğrenç düzeni lanetliyoruz. Masumların ahını yerde bırakanlara, adaleti rafa kaldıranlara, insanlığı karanlığa teslim edenlere tarihin de, vicdanların da hesabı ağır olacaktır. Bu bir siyasi mesele değil; bu insanlık meselesidir. Ve bu kirli dosya, kapatılmayacak kadar büyüktür.

Tam da bu yüzden, dünyada olup biteni sadece görünen yüzüyle değil, perde arkasındaki kirli ilişkiler ağıyla okuyan; küresel çürümeye yıllardır dikkat çeken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti bugün bir kez daha haklılığını göstermektedir. Güce tapmadan, zulme sessiz kalmadan, insan onurunu merkeze alan bu duruş; işte gerçek liderlik budur."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Epstein' yorumu: Bu bir insanlık meselesi

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan 'Epstein' yorumu: Bu bir insanlık meselesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    ib Melih Gökçek e sorun siz onu 3 1 Yanıtla
  • 78908900 78908900:
    Jeffrey Epstyin'in kirli işlerinde adı geçen kişilerden tutuklanan ceza alan yok . Bazıları devlet yönetşmin de bazıları büyük sermaye sahipleri ama yargı önünde hesap veren yok.. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

