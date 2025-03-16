Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, savunma sanayii alanında iki ülkenin iş birliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

16.03.2025 16:57  Güncelleme: 17:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD'nin iş birliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti.

KALICI BARIŞ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişareleri her konuda artırmayı gerekli kıldığını, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini, Türkiye'nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kılınması ve normalleşme için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunmalarının önemli olduğunu, bunun Suriyelilerin yeniden yurtlarına geri dönmelerine imkan sağlayacağını ifade etti.

ERDOĞAN, CAATSA YAPTIRIMLARININ SONLANDIRILMASININ GEREKLİLİĞİNİ DİLE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den yeni dönemde terörle mücadele konusunda, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini, savunma sanayii alanında iki ülkenin iş birliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Özcan Kuvan:
    Papazı özel uçakla göndermiştik? 34 24 Yanıtla
  • mesut:
    Trump Türkçe biliyor demekki 31 20 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Papazı gerimi istiyoz akapliler olay nedir dolar 80mi olcak:) 16 4 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    :)) Güzel şaka Mesut 14 6 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    ooo kankalar 12 3 Yanıtla
  • Ata Türkkan:
    ikiside kukla 8 5 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    Gazze'ye alakalı hiçbir şey söylememiş heralde. onu dedim bunu dedim diyor ama İsrail Gazze'den çekilsin çok ayıp diyememiş 11 1 Yanıtla
  • ahmet demir:
    özcan senidw gönderceZ 0 4 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Konuyu Trump'tan dinleyelim 4 0 Yanıtla
  • 34389554:
    Biz ne dersek o USA da buna alışacak 1 3 Yanıtla
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