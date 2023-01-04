Tayfun'u gündeminden düşürmeyen Yunanistan'a Erdoğan'dan mesaj: Sakin olun, bize dokunmayana dokunmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Yunanistan'ın Tayfun füzesi korkusuna karşı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Füzeleri kendimiz yapıyoruz, Yunan tutuştu. Gazeteler manşetleri atıyor 'Uyuyorsunuz. Adam İzmir'den Tayfun'u gönderiyor' diyorlar" dedi.

"1000 KM'YE ÇIKARACAKSINIZ"

560 km menzilin yeterli olmayacağını söyleyen Erdoğan, "Bu yetmez dedim. Bunu 1000 km'ye çıkarmamız lazım. Yunan bu sefer 'Bunlar Atina'yı vuracak' demeye başladı. Siz sakin olun bizim Atina ile matina ile işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız'' ifadelerini kullandı.

"SEN RAHAT DURMAZSAN VURACAK TABİİ"

Erdoğan daha önce de yaptığı açıklamalarda, "'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Eee vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım" ifadelerini kullanmıştı.