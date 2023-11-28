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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.'' ifadelerine yer verildi.

28.11.2023 - 18:23,  Güncelleme: 18:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.

ERDOĞAN, GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in katliama devam ettiği Gazze'deki insanlık dramının son bulması için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

"GAZZE'DE KALICI BARIŞA YÖNELİK ÇABALAR ELE ALINDI"

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.

GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANLARI İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileterek Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

CAN KAYBI 15 BİNİ AŞTI

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü - Son Dakika
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