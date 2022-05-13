Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye "YPG muafiyeti" tepkisi: Bu yanlışı kabullenmemiz mümkün değil - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Irak 'ın kuzeyinde ne yaptıysak, Suriye'nin kuzeyinde de aynılarını yapmaya devam edeceğiz. Dost ülkelere söylüyoruz, adımlarınızı doğru atın. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. ABD'nin Suriye 'nin kuzeyinde terör örgütü PKK 'nın Suriye uzantısı olan YPG 'nin kontrolündeki bölgelere yönelik yaptırımları kısmen kaldırmasına yönelik değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişmeye sert tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerikan firmaları, YPG/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatısında bölgelere Suriye yaptırımlarına takılmadan artık yatırım yapabilecek.

BAZI ALANLARDA MUAFİYET UYGULANACAK

OFAC'ın açıklamasına göre söz konusu bölgelere tarım, telekomünikasyon, ulaştırma, inşaat ve üretim gibi alanlarda yapılacak yatırımlar yaptırımlardan muaf tutulacak.

PETROL TİCARETİNİ KAPSAMAYACAK

Öte yandan, muafiyet lisansları petrol ticaretini kapsamayacak. Ayrıca söz konusu yatırımların hiçbirinde Suriye rejimi ile herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek. Açıklamada yatırım lisanslarının coğrafi sınırlarına ilişkin "Suriye'nin kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında rejimin kontrol etmediği alanlar" şeklinde genel bir ifade kullanılması dikkati çekti.

Abd daha önce Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Deyrizor'daki petrol tesislerinde faaliyet gösteren bir Amerikan şirketinin yaptırım muafiyetini kaldırmıştı.