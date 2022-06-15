Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart

15.06.2022 16:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda yaptığı görüşme sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Stoltenberg'e 2 şart sundu. İki ülkeden Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımlar görmeden ve yazılı taahhüt verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

"PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLECEĞİNE DAİR YAZILI TAAHHÜTLER VERİLMELİ"

Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

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