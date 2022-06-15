Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.
Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.
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