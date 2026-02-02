Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli - Son Dakika
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli

02.02.2026 19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda terör örgütü YPG'yi uyardı. Erdoğan açıklamasında "Ucuz hesaplara girmeden Suriye'de varılan anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin konuşan Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere de değindi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE NET UYARI

"BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE BİR KOMŞU GÖRMEK İSTİYORUZ"

Suriye'ye ilişkin "Biz bölgemizin her tarafında barıştan, huzurdan, istikrardan, uzlaşmadan ve toplumsal barıştan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde yangın varsa, çatışma varsa, savaş varsa; bizim burada kendimizi güvende hissetmemizin mümkün olmadığını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan,"Türkiye olarak komşumuz Suriye'nin bir an önce iç barışını tesis etmesini samimiyetle arzu ediyoruz. Yanı başımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil; Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Hristiyan fark etmeksizin Suriye halkının tüm kesimlerinin barış, esenlik ve huzur içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"KAN DÖKÜLMEDEN ÇÖZÜLMESİ ÖNEMLİDİR"

"Suriye'de barışa ve istikrara katkı veren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini garanti altına alan her adım bizim için makul ve makbuldür" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden, tek ordu, tek devlet ve tek Suriye temelinde çözülmesi son derece önemlidir. Suriye hükümeti ile SDG denilen yapı arasında 18 Ocak ve 30 Ocak'ta varılan anlaşmaları bu zaviyeden değerlendiriyoruz.

"YENİ BİR SAYFA AÇILMIŞTIR"

Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde artık yeni bir sayfa açılmıştır. Temennimiz, bu yeni sayfanın çatışma ve gerilimle değil; huzurla, barışla, kalkınma ve refahla yazılmasıdır.

Her kim bu süreci dinamitlemeye kalkışırsa, kim bu süreci hedef alırsa, bunun altında kalacaktır. Bugün ya da gelecekte, ne uğruna olursa olsun, terörden medet umanlar ve teröre başvuranlar hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir. İpe un serme, ayak direme, oyalama gibi ucuz hesaplara başvurulmadan, anlaşmanın ruhuna uygun şekilde hayata geçirilmesini ümit ediyoruz."

